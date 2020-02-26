【財政預算案2020】滙豐指中小企壓力獲紓　理財通加快人幣國際化

新一份財政預算案出爐，滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，目前市場面對各種不確定因素，剛公布的預算案措施正好從多角度支持香港不同類型的企業。

王冬勝指出，以作為香港經濟重要支柱的中小企為例，除了僱用大量勞動力，更是增長的引擎之一，當局將中小企融資擔保計劃的擔保比例提升至100%，滙豐相信能有效紓緩中小企經營壓力。

預算案亦提到本港與內地就建立雙向理財通機制的磋商進展良好，王冬勝認為，香港是領先國際金融中心和全球最大離岸人民幣中心，於粵港澳大灣區推出的雙向理財通機制，既讓國際投資者涉足更多人民幣產品，且大大拓展財富管理業的發展空間。他相信日後理財通能夠進一步加快人民幣國際化。

至於政府繼續發行綠色債券、銀色債券，以及針對零售市場的通脹掛鈎債券，王相信，有助不斷擴大港元債券市場的深度和廣度。

恒生﹕歡迎政府推出連串支援企業措施

恒生銀行（0011）則指出，表示，歡迎財政預算案中發表的一系列支援企業、刺激經濟及紓解民困的措施，並會致力支持相關銀行業界的措施。

該行表示，明白部分客戶目前所面對的挑戰，已經為商業及零售銀行客戶提供多項紓緩措施，包括進出口貿易貸款還款期可延長最多達60天；商業抵押貸款及物業貸款可「還息不還本」，最長達6個月；「中小企融資擔保計劃」全額資助首年擔保費，上限為10萬元；按揭貸款「還息不還本」；以及提供支援個人貸款高達3萬元及最長24個月還款期等。

渣打：積極配合政府金管局按證公司措施

渣打香港認為預算案措施及時回應目前香港經濟面對的困境。渣打銀行香港行政總裁禤惠儀表示，最新一份財政預算案觸及經濟和民生等不同環節，該行歡迎一系列惠及企業和社會各個階層的措施，相信有助直接紓緩中小企的短期資金壓力，保障就業職位，緩解香港經濟下行風險，協助企業和普羅市民渡過難關。

她續指，渣打將會積極配合政府、金融管理局及按揭證券公司推出的各項措施，包括中小型融資擔保計劃下，由政府作100%擔保的特惠低息貸款、定息按揭貸款及向18歲以上永久居民發放1萬元等，務求及時落實相關措施，滿足市民及企業需要。