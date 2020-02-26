信置撇除物業重估多賺14%　料今年內5項目獲批預售

信和置業（0083）發表中期業績，截至2019年12月底止6個月，股東應佔溢利為27.8億元，按年少賺11%；每股盈利0.4元。中期息每股派14仙，可以股代息。

期內，投資物業重估盈餘為1.1億元，2018年同期為8.6億元。撇除中期年度投資物業公平值變動影響，股東應佔溢利為27.2億元，按年多賺14%；每股盈利0.39元。

期內，集團物業銷售總收入（連同所佔聯營公司及合營企業）為18.8億元，按年減少12%，物業銷售總收入主要來自出售位於九龍東偉業街三十八號的富臨中心之商業項目（售出51%）、西貢的「逸瓏海滙」（售出98%）、白石角的「天賦海灣」（全部售出）及西貢的「逸瓏園」（售出94%）之住宅單位，以及出售位於屯門的「海典軒」、元朗的「帝庭居」及葵涌的「月海灣」之車位。

西貢133 Portofino以招標形式開售

集團指，中期年度以後，於2020年2月以招標形式發售位於西貢的133 Portofino部分單位，項目提供33個單位。集團預期於2020年取得另外5個住宅項目之預售樓花同意書，包括嘉道理道24A號的St. George's Mansions、馬鞍山的沙田巿地段第611號、中區的內地段第9064號（A地盤）、旺角的九龍內地段第11254號及長沙灣的新九龍內地段第6549號，推售計劃視乎獲發預售樓花同意書的時間。

集團指，期內於本港投得一幅土地，為黃竹坑站第4期物業發展項目，屬合作發展，應佔樓面面積15.9萬呎。截至去年底，信置於中國、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2,240萬平方呎。

至於信置母公司尖沙咀置業（0247），股東應佔溢利為14.9億元，按年少賺一成，每股盈利0.8元，中期息每股派14仙。

信和酒店少賺93%

此外信置旗下的信和酒店（1221）中期純利640萬元，按年大減93%，集團指酒店業務受充滿挑戰的營商環境影響，導致純利顯著下降。每股盈利0.58仙，中期息派每股1仙。

期內，城市花園酒店、皇家太平洋酒店及港麗酒店之入住率分別為65.1%、68.8%、55.5%；而2018年同期之入住率則分別為83.4%、92.4%及90.7%。