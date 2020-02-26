【財政預算案2020】田北辰：歡迎派錢　倡推免租額稅款抵免方案

新一份財政預算案今日出爐，財政司司長陳茂波宣布18歲以上香港永久性居民每人獲派1萬元，期望在暑假開始陸續發放款項。G2000創辦人、立法會議員田北辰表示歡迎全民派錢，並希望可在立法會審批後的4個月內派錢，但對於港府未有接納薪俸稅退稅100%，上限由2萬元上調至3萬元、公屋免租2個月、生果金免經濟審查門檻由70歲降至65歲等措施感到失望，形容此份財政預算案屬「美中不足」。

田北辰表示今年財政預算案評分不太差。（龔嘉盛攝）

被問及對財政預算案給多少分，田北辰坦言評分不太差，因為最重要的派錢已有回應，惟要再看看財政預算案措施的細節，以及港府稍後會否推出「免租額稅款抵免方案」。若業主向租戶減租，政府將會提供3倍稅款抵免，除了鼓勵業主減租之餘，也交由業主決定那些企業要減租。他舉例道：原本租戶需繳交200元租金，業主需要交16.5%稅（即33元），實收167元；如果港府推出上述方案，加上業主減租五成，租戶只需交100元租金，而業主則可獲得49.5元的稅款抵免（100*3*16.5%），其租金收入則為83.5元，實際收入為133元（49.5+83.5）。

籲不可「一刀切」向商戶發放津貼

田北辰續稱每間企業生意所受的影響不盡相同，以零售業為例，有的「隨時破產」，有的賣清潔用品及口罩的商戶，生意不跌反升，因此港府不可「一刀切」地向零售商戶發放8萬元的一次性津貼，應推出「免租額稅款抵免方案」。

他說業主最清楚租客的生意，若業主減一半租，租戶可以「冇咁傷」，亦因為業主要「倒貼」部分金額，即是將公司減租審批權交由自由市場，措施令生意愈「大鑊」的企業愈能受惠；若然業主最終決定不減租，政府也不用退稅，他希望港府可在未來數個月內接納此方案，真正地幫助企業。