【新冠肺炎】《路透》調查：疫情對經濟的衝擊　蔓延至亞太經濟體

由於疫情打亂了多數國家和地區貿易和商業倚賴的供應鏈，因此經濟活動可能會放緩，但程度不一。

《路透》調查顯示，武漢肺炎疫情影響可能在中國以外地區發酵，亞太地區大多數主要經濟體本季經濟料將大幅放緩、停滯或直接出現萎縮。

《路透》在2月19日至25日對分析師調查所得預測顯示，澳洲、韓國、台灣、新加坡和泰國第一季全都料將創下數年來最差表現。只有印尼料相對未有損傷。一周前的《路透》調查也有類似的結果，顯示中國本季經濟增長速度將是金融危機以來最慢，最糟情況下可能僅增長3.5%，遠低於2019年第四季的成長6%。

中國各企業正在積極復工。圖為，2月12日，在北京市朝陽區三里屯太古裏，進入商業區的人們排隊等候檢測體温。（新華社）

疫情爆發後，中國人民銀行、中國國家發改委、中國財政部、中國商務部、中國銀保監會等部委密集發聲，傳遞對中國經濟的信心，指出這次疫情對經濟社會的影響是短期的，總體上是可控的，不會改變中國經濟長期向好的基本面。多位政府官員表示，在政策措施的有效對衝下，中國政府有信心、有能力、也有條件將疫情的影響降到最低，保持經濟社會平穩健康發展。

目前全球共有逾7.8萬宗確診個案，疫情已擴散至中亞及中東多個國家。