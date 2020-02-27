渣打去年賺18.9億美元增200%　派末期息20美仙　擬斥5億美元回購

渣打集團（2888）公布，截至去年12月底止全年業績，普通股股東應佔溢利18.55億美元，按年多2倍。渣打派發末股息20美仙，令全年共派27美仙，增加29%。渣打下午開市一度見61.3港元，升1.65港元或2.77%。

該行擬進行5億元（美元．下同）回購，預料將會導致普通股一級資本比率降低20個基點。

去年該行稅前法定盈利37.13億元，按年增45.7%；信貸減值9.06億元，按年多22%。

期內，普通股股東應佔溢利18.55億元，按年多2倍。法定經營收入154.17億元，按年增4.25%。

普通股權一級資本比率為13.8%，較2019年第3季度增加28個基點。淨息差減少7個基點至1.62%。

集團指，去年第4季度的基本勢頭延續至今年年初的首幾個星期，但利率降低、全球經濟增長放緩、香港經濟疲弱，以及近期新型冠狀病毒爆發所帶來的影響，很可能令集團2020年的收入增長低於5%至7%的中期目標範圍。雖這些不利因素應該只是暫時性的情況，但是集團現在相信需要較原先估計更長時間將有形股東權益回報提升至10%。

集團自2015年起逐年提升有形股東權益回報，在2020年亦將透過維持正收入與成本增長差和繼續謹慎地將剩餘資本回報股東的方式，專注於再次實現增長。董事會已授權集團在短期內開始購買及註銷總值最多為5億元的股份，並將檢討在完成出售Permata之後作出更多資本回報的可能性。