瑞銀財富管理：港股估值不合理　睇淡濠賭及零售租賃

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告，認為本港去年第三季經濟步向衰退，全年經濟萎縮1.2%。儘管經濟疲弱，但MSCI香港指數自今年1月高位下挫9.5%後，在2月中已迅速收復近一半失地。該行指，港股預期市盈率高於歷史平均值，認為估值水平並不合理，因此繼續不看好港股，尤其是澳門博彩及零售租賃為主的房企板塊。相反，較為看好擁有較多國際業務，或股息率吸引的企業。

至於樓市方面，由於經濟不景氣及疫情肆虐，CCL指數自去年6月下跌6.1%，壓力集中於去年下半年。今年至今樓價相對平穩，但預期全年房價下跌5%至10%。該行補充，由於利率仍然偏低，以及房屋供應緊絀，相信本港樓價不大可能跌逾10%。

零售業方面，本港零售銷售在去年下半年已顯著下滑，疫情更進一步打擊消費市道，該行不排除業主再寬免租金，假設疫情在首季受控，全年零售租金可能下調10%至20%。

面對住宅及零售市場同時吹起冷風，房企股價今年以來卻僅小幅下跌，我們對房地產板塊保持謹慎看法，特別是零售租賃類股。

不宜沾手航空博彩等板塊

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele認為，新冠疫情並非改變投資觀點的原因，該行維持看好新興市場股票，維持加碼投資亞洲（日本除外）股票。他建議，投資者可繼續留意「居家抗疫」股票，需要避開容易受疫情衝擊的板塊，例如航空、博彩業、酒店以及其他旅遊相關行業。

外匯方面，他較看好韓圜和人民幣，以及一些亞洲高息貨幣，如印尼盾、印度盧比、菲律賓披索、馬來西亞令吉；債券方面可留意中國房企高收益債券及永續債；商品以原油、鎳金屬及黃金為主。