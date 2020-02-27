會德豐獲大股東吳光正家族　溢價逾5成提私有化　現金加股票支付

老牌地產股會德豐（0020）獲大股東吳光正家族提出私有化！九龍倉（0004）及會德豐發表聯合公告，大股東吳光正家族建議以協議安排的方式，溢價約52.2%私有化會德豐。

公告指，股東將可獲分派1股九龍倉置業﹙1997﹚及1股九龍倉。同時，要約人亦會向協議安排股東支付每股12元。（未計任何股息調整），意味大股東需斥資逾81.5億元支付現金代價。

九龍倉置業及九龍倉停牌前分別報40.2元及19.7元，計及現金支付的12元，每股協議安排股份總金額為71.9元；總作價計，較上周五（21日）收市價每股47.25港元溢價約52.2%。大股東表明協議安排代價將不會提高，亦無保留如此行事的權利。

會德豐於今日（27日）下午1時復牌。

會德豐私有化，將以現金加股票支付。

私有化可釋放股東價值

公告解釋，今次的建議可以釋放股東價值；而且九倉置業及九倉帶來較高的股息收入，及現金回報。

以2009年至2018年的10年期間為例，一名股東持有1股九龍倉置業股份及1股九龍倉股份的情況下，應收取的綜合平均年度股息收入為176港仙，較持有1股會德豐股份所得的平均年度股息收入93港仙高出88%。

公告又指，九倉置業及九倉私股份流通量，較會德豐高出約6倍，因此認為安排股東分別而直接擁有該等股份屬較佳選擇。