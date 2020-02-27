高盛花旗同時預警：美國股市暴跌可能剛剛開始

儘管美國總統特朗普（Donald Trump）2月26日表示，預計美國股市復甦將會到來，認為美國經濟十分強勁，消費者非常強大。但華爾街兩家大型銀行的策略師警告，美股暴跌可能剛剛開始。

《新浪財經》引述高盛團分析師稱，標普500指數的回調平均持續四個月，而這一次時間可能更長，主要是考慮到疫情風險的不確定性，以及美聯儲（Fed）決策者所面臨的限制。高盛指出，這意味着2月20日開始的美股下跌可能要到7月才能觸底。

花旗集團策略師也提到了這兩個不穩定因素，稱標普500指數要跌至2730點才會變得有吸引力，即比其200天移動平均線低10%。這意味着標普500指數在目前水平上還要下跌12%。

花旗分析師稱未準備撈貨

花旗策略師稱：「我們現在還不準備在風險資產中逢低買入。」「金融環境可能需要進一步收緊，才能迫使美聯儲採取行動。」

美國股市三大指數2月24日均創下了自進入2020年以來最差的單日表現，截至當天收盤時，標普500指數報3,229.09點，較上一交易日下跌3.25%，納斯達克指數報9231.10點，較上一交易日下跌3.60%，道瓊斯工業平均指數大跌1031.61點，以27960.80點報收，跌幅高達3.56%。而上一次道指下跌超過千點，還是2018年的2月。