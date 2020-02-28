【持續更新】歐股早段下挫　德股挫逾4%

歐美股市受到新型肺炎疫情影響，再出現大震盪，道指收市跌近千二點，創有史以來單日最大跌幅。亞股今日開市，同樣也波動。

【17:23】歐股接力下挫

歐洲斯托克600指數跌幅擴大至4.2%，創去年8月底以來新低；德國DAX指數重挫4.32%；法國CAC、英國富時100亦齊齊跌約4%。

【16:40】歐洲股市未止跌 德股跌3.1%

歐洲股市未止跌，英國富時指數最新報6635點，跌160點或2.4%，法國CAC指數最新報5358點，跌136點或2.5%，德國DAX指數失守12000點，最新報11985點，跌381點或3.1%。希臘股市跌5.2%，最新報768點，意大利MIB指數最新報22268點，跌530點或2.3%。

【16:31】港股全日跌648點 成交額近1700億元

港股在大成交情況下，全日大跌近650點。恒指收市報26129點，跌648點；國指收市報10302點，跌290點，成交額為1,681.9億元。

整個2月恒指跌183點，國指則上升62點。

科技股表現失色，騰訊控股（0700）收市報386元，跌3.3%，阿里巴巴（9988）險守200元，收市報200元，跌2.5%，美團點評（3690）跌穿100元，收市報98.9元，跌4.3%。

金融股成為投資者沽貨對象，滙豐控股（0005）跌2.3%，收市報53.15元，友邦保險（1299）收市報76.9元，跌1.6%，香港交易所（0388）險守250元，收市報255.8元。

手機設備股亦捱沽，舜宇光學（2382）跌5.2%，收市報121.2元，瑞聲科技（2018）大跌6.6%，收市報51.05元。

【15:50】A股低收 上證跌111點

上證指數收市報2880點，跌111點或3.7%，深成指數收市報10980點，跌553點或4.8%，滬深300指數收市報3940點，跌144點或3.6%，創業板指數收市報2071點，跌125點或5.7%。

美股期貨跌幅收窄，迷你道指期貨跌128點，最新報25424點，迷你標指期貨跌18點，最新報2938點，迷你納斯達克指數期貨最新報8323點，跌59點。

【14:35】民眾金融停牌 股價曾跌逾1成

民眾金融科技（0279）於今天下午1時12分起暫停買賣。股份日內低見0.085元，最多跌10.5%，停牌前報0.09元，下跌5.26%。

【14:30】日股全日瀉805點 道指期貨跌402點

日本股市大挫805點，收市報21142點或3.7%，南韓KOSPI指數收市報1984點，跌70點或3.4%，澳洲普通股指數收市報6511點，跌225點或3.3%。

美股期貨續下跌，迷你道瓊斯指數期貨最新報25150點，跌420點；迷你標準普爾指數期貨最新報2905點，跌52點，迷你納斯達克指數期貨最新報8181元，跌201點。

【14:14】創業板午後瀉逾4%

A股午後維持弱勢，深成指及創業板更一度大挫逾4%。上證指數最新報2914點，挫77點或2.59%；深成指現報11166點，挫367點或3.21%；創業板指數現報2097點，挫4.54%。

【13:39】投資者避險 日圓兌美元升穿109

武漢肺炎疫情讓投資者恐慌不已，觸發投資者將資金泊入日圓及瑞士法郎等避險貨幣。日圓兌美元升穿109，最新報108.88，美元兌瑞郎最新報96.71，跌0.06%。

每百日圓兌港元曾高見7.1631，最新報7.1579。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報45.68美元，跌1.4美元或3%；布蘭特期油每桶最新報50.86美元，跌1.32美元或2.5%。

金價則未見有太大變化，現金每盎司最新報1,642.6美元，升0.01%；現貨金每盎司最新報1,639.96美元，跌0.3%。

【12:15】日股跌勢加劇至逾900點 曾失21000點

亞太區股市跌勢加劇，日經指數曾跌穿21000點，最新報21020點，跌928點或4.2%，南韓KOSPI指數最新報1992點，跌62點或3%，印度SENSEX指數跌991點，最新報38753點，新西蘭股市最新報11214點，跌222點或2%，澳洲普通股指數最新報6517點，跌219點或3.3%。

【12:08】港股半日瀉670點

港股再次成為投資者提款機，其中科投股更成為沽貨對象，阿里巴巴（9988）曾失守200元，恒指則曾大跌783點，跌穿26000點。

恒指中午收市報26108點，跌670點；國企指數中午收市報10302點，跌291點，成交額為816.4億元。

阿里半日收市報元，跌%，騰訊控股（0700）跌3.2%，中午收市報386.6元，美團點評（3690）跌穿100元，中午收市報99.35元，跌3.8%。

金融股亦捱沽，滙豐控股（0005）曾低見53元，中午收市報53.15元，跌2.3%，友邦保險（1299）跌2.3%，中午收市報76.35元，香港交易所（0388）中午收市報252.2元，跌3.3%。

至於昨日宣布私有化的會德豐（0020），連同旗下九倉（0004）及九置（1997）均下挫。截至中午收市，會德豐大瀉9%，報60.05元，成交額4.41億元；九倉挫18.3%，報16.1元，成交額3.12億元；九置﹙1997﹚挫6.63%，報35.2元，成交額4.04億元。

【11:43】上證半日跌3.4% 失守2900點

內地股市下挫，上證指數中午收市報2890點，跌100點或3.4%，深成指數最新報11021點，跌512點或4.4%，滬深300指數最新報3944點，跌140點或3.4%，創業板指數最新報2086點，跌110點或5%。

【11:35】港股曾失守26000點

恒指跌幅進一步擴大，跌近800點，一度失守26000點，低見25995點。跌幅近3%。最新報26081點，跌697點或2.6%。

【10:49】港股維持逾600點跌幅

港股維持逾600點跌幅，恒指最新報26137點，跌640點；國指最新報10314點，跌278點。

科技股表現疲弱，阿里巴巴（9988）跌2.2%，最新報200.6元，騰訊控股（0700）失守390元，最新報387元，跌3.1%，美團點評（3690）險守100元大關，最新報100.1元，跌3.1%。

重磅股滙豐控股（0005）曾低見53.05元，最新報53.25元，跌2.1%。

【10:13】每百日圓兌港元報7.1268 日股挫逾700點

武漢肺炎疫情持續在全球多國或地區擴散，觸發投資者避險情緒，投資者將資金轉泊入日圓。日圓兌美元曾高見109.34，最新報109.42。

日圓上揚不利日股表現，最新報21229點，跌714點或3.3%。

每百日圓兌港元最新報7.1268。

金價則未見有太大變化，紐約期金每盎司最新報1,643.2美元，升0.04%；現貨金最新報1,642.07美元，跌0.2%。

至於早前處於弱勢的韓圜，今早回升，兌美元最新報1,215.21。

【09:33】A股下挫 深成指數挫近3%

內地股市早段下挫，上證指數最新報2931點，跌60點或2%，深成指數最新報11211點，跌327點或2.9%，滬深300指數最新報3999點，跌85點或2.1%，創業板指數最新報2125點，跌70點或3.2%。

【09:28】港股低開529點

美股連跌第6日，亞太區股市亦受波及早段紛紛向下，港股低開529點，恒生指數最新報26249點，國企指數低開220點，最新報10372點。

【08:58】日股跌勢加劇

日經225指數跌幅加劇，現挫2.72%或596點，報21352點；韓國KOSPI指數挫1.81%，報2017點；澳大利亞ASX200指數挫3.3%，報6448點。

【08:22】韓國KOSPI指數下跌1.9%

日經225指數現跌1.96%或430點，報21518點；韓國KOSPI指數盤初下跌1.91%或39點，報2015點。澳大利亞ASX200指數也下挫，早間一度跌逾3%。

道指點數跌幅 史上最勁

隔晚美股集體收跌，道指收市挫1190點或4.42%，報25766點，單日點數跌幅為歷來最大，本周已累計狂跌3200點。另外，納指及標指分別挫4.42%及4.61%。