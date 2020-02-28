【新冠肺炎】蘋果CEO庫克：疫情在中國漸受控　對恢復正常感樂觀

2月25日、2月26日連續兩天中國境外上報的武漢肺炎新增病例數均超過中國新增病例數，伊朗、意大利、韓國的新冠肺炎疫情較為嚴重。這場肺炎疫情逐漸全球蔓延。

2月27日，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦表示，關於新冠肺炎疫情，現在中國以外地區才是最大擔憂，呼籲各國迅速採取行動，團結應對全球疫情的關鍵時刻。

澎湃新聞2月28日報道，關於此次新冠肺炎疫情給中國以及全球經濟帶來的影響。蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）2月28日表示，中國已經開始控制新冠肺炎疫情的發展，對事態最終恢復正常保持樂觀態度。「在我看來，中國已經開始控制新冠肺炎疫情的發展。如果你們看一下數字，它們每天都在下降。因此，我對事態最終恢復正常保持了樂觀的態度。」

庫克稱，「在供應商方面，你知道iPhone的供應商來自全球各地，我們有關鍵的零部件來自美國，也有關鍵的零部件來自中國，還有很多其他地區。目前，我們已經重新開放了中國工廠。在滿足條件的情況下，它們已經重新開放，產量也在恢復中，我認為現在是走向正常的第三階段。」

美國《The Verge》評論說，從技術角度說，庫克的說法是正確的，中國境內的新增病例增長數量正在放緩。但在世界其他地區，包括韓國、意大利和伊朗在內的地區，有新的疫情在暴發。因此，新冠病毒仍可能對全球經濟產生影響，目前尚不清楚病毒的傳播將會如何影響商業、旅行、公共衛生和政策。