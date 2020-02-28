新世界上半財年基本溢利39億元　派中期息14仙

新世界發展（0017）截至去年12月底的半年基本溢利跌27%至39.3億元，每股核心溢利0.38元，派中期息每股14仙。公司又指，期內股東應佔溢利按年跌91%至10.17億元。

期內收入跌34%為324.64億元，按年跌34%，物業發展分部收入跌23%至94.89億元，由於香港項目入賬組合主要為存貨銷售，沒有新項目竣工，以及投資物業公平值變動等。

酒店虧損擴大6倍至4.25億元

期內香港及內地租金收入分別升36%及6%，由於Victoria Dockside於期內啟用；酒店營運虧損為4.25億元，按年擴大六倍，受到社會事件及內地新酒店項目營運前期開支影響，並預期香港及內地表現，短期內繼續受到新冠肺炎疫情影響，今年出現進一步下調。

期內香港及內地物業合同銷售分別為為30億及116億元。截至12月底，集團香港待售的住宅單位合共287個，並計劃於2020年及2021年分階段推出大圍站住宅項目，涉逾3,000伙，西九龍長順街寫字樓項目亦會在2020年內推出。

土儲方面，在香港持有應佔總樓面面積約900萬平方呎的土地儲備可作即時發展，其中用作物業發展的佔約420萬平方呎，持有合共約1,660萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積。