新創建中期賺15億元　派息29仙

新創建（0659）公布截至去年12月底止中期業績，股東應佔溢利按年跌33.4%，至15.138億元；每股盈利0.39元；派中期息每股29仙。期內，收入按年跌6.85%至約132.16億元。

經營溢利方面，按年跌5.84%，至22.89億元，其中核心業務經營溢利為20.48億，按年增11.6%，但策略組合經營溢利按年跌59.4%，至2.418億元。

新創建指，核心業務的應佔經營溢利已反映自去年11月1日完成收購富通保險有限公司及自去年7月收購長瀏高速公路的特許經營權以來的新貢獻，以及 Goshawk Aviation Limited收購Sky Aviation Leasing International Limited後的全期貢獻。

稱設施管理及交通業務仍受壓

策略組合中的設施管理業務及交通業務仍然備受壓力，加上缺少去年同期自蘇伊士新創建有限公司所錄得的一次性公平值收益約2.325億元，以及於去年6月出售兩個天津港口的投資，應佔經營溢利下降59%至2.418億元。

新創建亦提到，中國政府為新型冠狀病毒疫情防控期間而前所未有對所有收費公路推行免收通行費，並由今年2月17日起生效，預期將為本集團道路業務的業績帶來即時及短暫影響。另由於集團在內地和香港擁有業務，集團預期疫情持續時間的長短將無可避免地對他們不同的業務造成不同程度的負面影響。