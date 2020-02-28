【新冠肺炎】《華爾街日報》﹕全球股市挫　為何中國股票可跑贏？

隨着人們對武漢肺炎疫情擔憂與日俱增，全球股市在2月份大幅下挫，但一隻追蹤中國大陸股票的ETF卻跑贏了全球大部分地區的ETF。

《華爾街日報》報道，隨着人們對新型冠狀病毒疫的擔憂與日俱增，全球股市在2月份大幅下挫。但一些地區的表現好於其他地區。

事實上，一隻追蹤內地股票的交易所交易基金（ETF）跑贏了全球大部分地區的ETF。中國據信是此次新型冠狀病毒疫情的發源地。

2月，Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF已躍升9.9%。相比之下，同期標普500指數下跌3.4%。歐洲和全球新興市場的股市也表現落後，歐洲斯托克600指數和MSCI明晟新興市場指數分別下跌1.5%和1.8%。

凱投宏觀全球經濟服務主管Jennifer McKeown在一份研究報告中表示：「目前還不清楚損失的產量能追回多少，但考慮到許多工廠依然關閉，一些工人被裁，我們預計充其量只能追回一部分。」

既然如此，中國股市為何出現了反彈？

一種觀點是，一些投資者正在押注過去一個月重創了市場的拋售行情將是一次痛苦但短暫的回調，而非更長久的下跌周期的開始。這種觀點認為，衛生官員能夠控制住疫情，全球經濟也將在2020年下半年逐步復甦。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen在一份報告中寫道，股市也許在暗示，這一事件並非預示着漲勢結束和崩盤開始，而只是回調而已，這種回調將降低估值，抑制投資者的亢奮情緒，並給過度炒作的科技股降温，同時使政策面保持利好，最終延續本輪牛市。

如果從這個視角來剖析市場，最令投資者不安的也許恰恰是疫情爆發前表現最強、估值也最高的領域，這其中包括整個美國股市，特別是飛漲的科技股。