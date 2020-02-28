和電香港去年多賺6%　派末期息3.75仙

和電香港（0215）公布，去年股東應佔溢利4.29億元，按年升6%；每股盈利8.9仙，派末期息每股3.75仙，按年升17%，但就未如去年般派發特別股息。

期內，服務收益36.1億元，按年跌1%，主要由於本地數據月費計劃的價格受壓所致，部分跌幅因漫遊數據收益增長強勁，以及企業解決方案帶來更多貢獻所抵銷。

截至去年12月底，香港及澳門的客戶總數約為370萬名，按年升12%，主要是由於預繳客戶增加所致。

後繳客戶佔客戶總數40%，後繳客戶流失率則改善至1.2%。不過，儘管數據需求急升，去年後繳總ARPU下降6%，至205元，主要由於市場競爭激烈，導致月費計劃的價格受壓。

後繳淨ARPU（每名後繳客戶的每月月費，不包括在非補貼手機商業模式下，與手機相關的收益）則跌5%，至176元。

和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝 (右) 和財務總裁鄭慧善 (左) 宣布2019年 度全年業績。

料本地需求持續疲弱

和電香港稱，香港經濟在2019年面臨顯著的下行壓力，加上近期爆發的冠狀病毒疫情，經營環境存在更多不明朗因素，預期本地需求及市場氣氛短期內持續疲弱，並進一步放緩。

集團指，在持續審慎控制開支的同時，將致力邁向數碼轉型，以進一步提升客戶體驗及投入度，並繼續與長和集團成員及其他夥伴合作，發展新數碼服務及物聯網解決方案，以迎合市場需求及保持競爭力。

集團計劃採用先進的5G技術，發展優質5G網絡服務，以便在電訊業邁向5G新世代的過程中保持競爭力。