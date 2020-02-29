【新冠肺炎】中國2月製造業PMI暴跌　創有紀錄以來最低

中國國家統計局發佈的數據顯示，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，中國2月製造業採購經理指數（PMI）為35.7%，比上月下降14.3個百分點；2月非製造業商務活動指數為29.6%，比上月下降24.5個百分點。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河認為2月份製造業PMI主要有以下特點：

一是保障基本民生的行業受影響相對較小。2月製造業21個行業PMI均落入收縮區間，但各行業受影響程度不同。其中，化學纖維、通用設備、專用設備、汽車等行業PMI落至30.0%以下；在穩產保供政策支持下，保障人民群眾基本生活需求的農副食品加工、食品及酒飲料精製茶等行業PMI保持在42.0%以上，提供衛生健康與醫療保障的醫藥製造業PMI為39.7%，均高於製造業總體水平，受影響相對較小。

二是新訂單指數下降幅度小於生產指數。生產指數和新訂單指數分別為27.8%和29.3%，較上月回落23.5和22.1個百分點，新訂單指數高於生產指數1.5個百分點，表明製造業需求情況相對較好。在調查的21個行業中，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥等15個行業新訂單指數高於生產指數，尤其是農副食品加工業新訂單指數仍處於擴張區間。

製造業的復產復工是中國政府近期的工作重點。圖為年2月9日，一名身着防護服的工人正在為中國江蘇省連雲港市的一家工廠消毒。（路透社）

三是製造業進出口壓力加大。新出口訂單指數和進口指數分別為28.7%和31.9%，較上月下降20.0個百分點和17.1個百分點。部分調查企業反映，受疫情影響，訂單取消、延遲交貨等情況有所增加。

四是大、中、小型企業PMI普遍回落。大、中、小型企業PMI分別為36.3%、35.5%和34.1%，較上月下降14.1個百分點、14.6個百分點和14.5個百分點。

2月中國經濟活動受疫情的衝擊較大。據中國交通銀行金融研究中心監測的數據，2月中旬以來，六大發電集團日均發電耗煤量在40萬噸左右，遠低於往年春節之後的水平，和去年同期相比，降幅超過40%。春節假期過後，全國企業鋼材產量和鐵精粉產量不升反降，而鐵精粉庫存卻顯著上升，反映出工業生產和下游需求都明顯走弱。

中國交通銀行金融研究中心高級宏觀分析師劉學智對媒體表示，此次疫情對中國經濟的衝擊甚至超過了2008年全球金融危機。中國製造業PMI此前的最低值為38.8%，發生在2008年11月金融危機期間。但是，劉學智認為三方面因素將推動PMI在3月後反彈。首先，疫情得到有效控制後，預期將改善；其次，生產恢復後，需求將改善，從而帶動製造業景氣度恢復正常；最後，政策的積極支持將對後續製造業恢復有所支撐。