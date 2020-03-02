基建救市劇本奏效　內房水泥鐵路股急升　融創中國升逾6%

撰文：黃捷
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內地2月PMI數字「慘不忍睹」，市場改為憧憬中央出手推基建項目，並放鬆房地產行業的限制，相關板塊普遍上揚。
融創中國﹙1918﹚大升6.2%，現價報45.15元；潤地﹙1109﹚升3.3%，報37.15元；恒大﹙3333﹚升1.7%，報17.8元；碧桂園﹙2007﹚升3.7%，報10.7元，萬科企業﹙2202﹚升5%，報31.5元。
其他內房股方面，花樣年﹙1777﹚升6%，報1.58元；中國海外宏洋集團﹙0081﹚升4.1%，報5.5元，表現更亮麗。
基建股方面，中交建﹙1800﹚升7.6%；中鐵(0390)升7.2%；中鐵建(1186)漲6.6%；中國建築(3311)也升5.7%。
水泥股方面，海螺水泥﹙0914﹚升7.5%破頂，報61.45元；華潤水泥控股﹙1313﹚升5.4%，報10.34元。
在新冠肺炎疫情衝擊下，內地經濟急降溫，中國國家統計局上周六公布，中國2月製造業採購經理指數（PMI）為35.7%，比上月下降14.3個百分點；2月非製造業商務活動指數為29.6%，比上月下降24.5個百分點。
市場轉為期望中央出手救經濟，目前內地已有7省市推25萬億重點專案，主要聚焦基礎設施領域。