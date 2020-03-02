滙豐業績後頭炮　整合零售及財管與環球私銀業務

滙豐銀行宣布推出財富管理及個人銀行業務，由零售銀行及財富管理和環球私人銀行合併而成，管理1.4萬億美元（約11萬億港元）資產，當中接近一半來自亞洲，是全球規模最大的環球財富管理機構之一。

滙豐指，業務將全面涵蓋個人財富管理的範疇，滿足零售客戶以至極高資產淨值人士的需求。亞洲富裕人士的財富增長速度冠絕全球，去年，該行在亞洲的財富管理收入按年增加12%，達到57億美元。

在新架構下，滙豐私人銀行在財富管理及個人銀行業務下仍會維持其獨特的品牌。滙豐指，業務合併能將兩者的優點融合，無論在零售銀行、財富管理、資產管理、保險及私人銀行等領域，都能為客戶提供無縫的客戶體驗和領先業界的產品。

專注富裕客戶的滙豐卓越理財及高資產淨值的滙豐尚玉，其客戶人數在去年分別按年增長7%和14%，當中來自亞洲的尚玉客戶佔全球總數超過一半。

環球私人銀行業務的稅前盈利於去年增加19%，流入淨新增資金達到230億美元，當中三分之二來自亞洲。期內，亞洲客戶的資產規模按年上升22%至1,510億美元。

滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁連卓偉（Charlie Nuun）表示，深明客戶重視國際服務，所以致力加強數碼能力讓他們能輕鬆理財，同時有優秀的團隊為客戶提供意見及協助解決複雜的理財需要。