【中午收市】港股低位反彈　重上26300點

撰文：張偉倫
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武漢肺炎疫情持續擴散，但是美﹑日央行先後暗示會放水，有助重建投資者信心，亞太區內股市普遍上揚，其中日本股市反彈逾300點。港股則先低後高，重上26300點水平。
恒生指數中午收市報26371點，升241點；國企指數中午收市報10499點，升196點，成交額為679.8億元。
科技股今日普遍上揚，騰訊控股（0700）中午收市報391.2元，升1.3%，阿里巴巴（9988）升2.3%，中午收市報204.6元，美團點評（3690）升1.1%，中午收市報99.95元。
手機設備股今日表現突出，舜宇光學（2382）升5.6%，中午收市報128元，瑞聲科技（2018）升2.4%，中午收市報52.25元，通達集團（0698）升2.7%，中午收市報0.76元。
出口股紛紛反彈
出口股亦見反彈，申洲國際（2313）升5.3%，中午收市報100.8元，互太紡織（1382）升6.2%，中午收市報5.17元，敏華控股（1999）升1.2%，中午收市報5.7元。
油股方面，中國石油（0857）升4.3%，中午收市報3.15元，中國海洋石油（0883）升3.4%，中午收市報11.04元。
不過重磅股滙豐控股（0005）仍處於弱勢，中午收市報52.8元，跌0.7%。