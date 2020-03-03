【新冠肺炎】OECD警告疫情損全球經濟增長　降中國增速至4.9%

經濟合作及發展組織（OECD）警告，如果出現更持久，更密集的新型冠狀病毒暴發，並在整個亞太地區，歐洲和北美廣泛傳播，世界經濟前景將進一步黯淡。

OECD在發佈的最新的《全球經濟展望報告》中將2020年全球經濟增速預期從新冠疫情爆發前的2.9%下調至2.4%。

OECD並警告稱，2020年上半年世界經濟增長恐將急劇放緩。 OECD指出，若新冠疫情持續時間更長、強度更大，這可能會令2020年的增長率降至1.5%。如果疫情能得到妥善控制，2021年的經濟增速將反彈至3.25%。

新冠肺炎疫情蔓延，全球進出口貿易將受重挫。圖為，2019年1月16日航拍的希臘比雷埃夫斯港。（新華社）

報告指出，經濟放緩有令包括日本和歐元區在內經濟體陷入衰退的風險。OECD因此呼籲，如出現下行風險，共同提高財政支出等方式是恢復信心和支持收入的有效手段。

OECD在報告中下調了大多數經濟體在2020年的經濟增長預期。其中，OECD將今年中國經濟增長預測，由5.7%降至4.9%；美國經濟增長預期從2.3%下調至1.9%；日本經濟增長預期從0.7%下調至0.2%；歐元區2020年經濟增長預期從1.2%下調至0.8%，其中法國經濟增長預期從1.3%下調至0.9%，德國經濟增長預期只有0.3%，意大利將為零增長。

3月2日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）和世界銀行（World Bank）行長馬爾帕斯（David Malpass）發聯合聲明表示，雙方隨時準備幫助其成員國應對新冠病毒帶來的經濟挑戰。

該聯合聲明稱，IMF和世界銀行正在積極同國際機構和各國當局合作，且特別關注衛生系統最薄弱、人民最脆弱的貧窮國家。