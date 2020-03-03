【新冠肺炎】應對衝擊　美日歐央行幾乎同步發聲明　揚言準備行動

新冠肺炎對全球經濟的衝擊不容低估，全球各主要央行已開始準備採取行動，避免經濟快速下滑。

鮑威爾︰密切監視事態發展

新冠病毒全球蔓延，全球市場震動，主要央行先後罕見發佈聲明。其中，美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）發佈聲明稱，「美國經濟的基本面仍然強勁。然而，冠狀病毒對經濟活動構成不斷發展的風險。美聯儲正在密切監視事態發展及其對經濟前景的影響。我們將使用我們的工具並採取適當行動來支持經濟。」

黑田東彥︰努力穩定市場

3月2日上午，日本央行行長黑田東彥在緊急聲明中表示，由於疫情對經濟影響的不確定性升高，金融市場「走勢不穩定」。日本央行將密切監測事態發展，努力穩定市場，並通過市場運作和資產購買操作來提供足夠的流動性。

事實上，日本央行已經有所行動，該央行周一（3月2日）向金融機構提供5,000億日元（1日元約合0.009美元）、期限兩週的資金。這是2016年3月以來，日本央行首次通過國債回購協議提供資金。

預測美聯儲3月上旬降息的概率正在增加。（新華社）

拉加德︰準備採取適當針對性措施

當地時間3月3日，歐洲央行（ECB）行長拉加德（Christine Lagarde）在該行網站上發表的聲明中稱，歐洲央行密切關注新冠肺炎疫情發展及其對經濟、中期通脹和貨幣政策傳遞的影響。「我們隨時準備採取適當的針對性措施，這些措施將是必要的並與潛在風險相稱。」

值得關注的是，3月2日，經合組織（OECD）在發佈的最新的《全球經濟展望報告》中將2020年全球經濟增速預期從新冠疫情爆發前的2.9%下調至2.4%。報告指出，經濟放緩有令包括日本和歐元區在內經濟體陷入衰退的風險。OECD因此呼籲，如出現下行風險，共同提高財政支出等方式是恢復信心和支持收入的有效手段。

此外，牛津經濟諮詢公司預測，疫情將對世界經濟產生「短暫卻十分劇烈的衝擊」，全球GDP或將損失1.1萬億美元。