【投資攻略】押注全球減息港股卻彈力不足　專家料兩萬七遇阻力

市場對聯儲局本月中議息會議將決定減息的預期升溫，利率期貨亦顯示，聯儲局今次會議將減息50點子。美股道指隔晚大升近1,300點，但港股未有跟足，恒指半日僅升204點，報26495點。

友信證券研究部總監陳偉聰表示，由於市場預期聯儲局3月將大幅減息50點子，令美股昨晚急升，但美國10年期國債債息一度跌至1.03厘歷史新低，顯示市場避險意識仍高，對經濟看法仍然比較悲觀。不過，美債盤中曾反彈至1.15厘水平，不排除有部份資金短期會由債市重新流入股市，相信港股升幅有條件擴大，但短線在26700至27000點會有阻力。

板塊方面，他建議投資者吸納科技或新經濟股，以及一些內地政策受惠板塊，如中資基建、資源股、汽車及內房股。他亦指，近日人民幣匯率轉強至1個月高位，利好內房股，特別是借美元債比例較高的內房股。惟周一個別內房大升5至6％，料先喘穩後，板塊才有力再上。

李偉傑：減息利好房託及公用等高息股

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑指，今早內地股市較配合外圍升勢，港股未跟足主要因香港缺救市措施，及本港傳統的重磅藍籌股未有反彈，若美股不再出現過千點跌幅，料港股能守穩26000點關。

他又指，美聯儲減息對本港高息類股份有利，因10年期國債若持續處於低水平，高息股份對市場而言將變得吸引，如房托及收租類股份，傳統公用股如煤氣（0003），以及見7.5厘息的滙控（0005）亦可考慮儲貨。

科技股方面，由於騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）由高位調整僅5至10％左右，跌幅不算太大，他認為博上反彈空間不高。至於內房股受惠內地降息亦呈強勢，但他指內房2月銷售數據將強差人意，可留待數據出爐後才考慮入貨。