中銀推遙距投保　星展向企業提供非接觸模式銀行服務

中銀香港（2388）宣布與中銀人壽有限公司及中銀保險合推「遙距投保」服務，客戶可安坐家中投保合資格延期年金及自願醫保。此外，中銀香港及中銀人壽計劃推出手機版「合資格延期年金計劃」，進一步加強手機銀行服務。

該行客戶由本月9日至31日，可透過遙距投保服務以電話投保「中銀人壽延期年金計劃（固定年期）」或「中銀人壽延期年金計劃（終身）」。客戶經理會為客戶提供合資格延期年金計劃的詳細內容、產品披露及重要事項，讓客戶清楚了解產品特點、保障範圍及風險，才作出投保決定。客戶透過電話申請服務，足不出戶即可完成整個投保程序。於保單繕發後，冷靜期現更延長至30天。

此外，由即日起客戶亦可透過手機銀行及電話投保「中銀標準自願醫保計劃認可產品」或「中銀靈活自願醫保計劃認可產品」。

客戶可於星期一至六辦公時間致電客戶服務熱線 (852) 3988 2388 投保合資格延期年金計劃，或致電 (852) 2278 3382 投保自願醫保計劃。

星展香港推非接觸模式方案助企業融資

星展香港宣布向企業提供「非接觸模式」的銀行服務，協助企業應對實體銀行以紙張為主的銀行服務及貿易融資的需求。

「非接觸模式」方案包括數碼化11種常見的貿易融資流程以減少櫃枱交易；透過貿易融資文件數碼化及減少人手處理，讓客戶及其上下游供應鏈更簡單快捷獲得營運資金；客戶可於網上開立企業銀行帳戶及申請網上銀行服務，而毋須親臨分行；利用網絡研討會及自學資源，以培訓客戶使用數碼功能，並享受數碼化帶來的便利；星展香港旗下的DBS Business Class中小企營商學院的培訓課程數碼化，讓客戶可安在家中及辦公室，繼續提升技能及學習。

星展香港推出一套全面的「非接觸模式」的貿易融資數碼功能，以取代人手處理，減少速遞員及客戶員工於分行櫃枱遞交以紙張為主的申請，客戶現可透過一站式星展商業網上銀行平台IDEAL，上傳貿易融資申請及所需證明文件。

這將立即適用於11項日常貿易融資服務涵蓋信用證、託收以及賒銷在内的全產品線解決方案。除網上遞交貿易融資申請外，客戶可利用數碼化方式上傳及重新載入所需文件，如貿易合約、發票、海關申報表及採購訂單。 客戶可透過電郵及短訊即時獲得其申請狀態的通知。