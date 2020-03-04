軟銀孫正義：近期大跌市是投資機會

日本軟銀創辦人孫正義表示，最近的股市大跌為投資者以折價後的估值投資創業公司，創造了機會。

由於孫正義連番在WeWork等多家公司投資失利，目前正面臨大量的質疑。但他周一（2日）在美國會見投資者時指，軟銀在挑選成功創業公司方面佔據有利地位。強調軟銀的一次有效押注是投資英國晶片設計公司ARM。他又指，儘管ARM的虧損導致其面臨愈來愈多的審視。

外電引述消息人士報道，孫正義向投資者承諾，將開始更加謹慎和傾聽他人意見。孫正義稱自己的觀點不會改變，但行為會變得更加小心，又指作為軟銀的最大股東，沒有人比他更希望看到公司股價上漲。

續支持金融醫療及出行等公司

孫正義稱，依舊確信人工智能將會顛覆所有行業；強調自己計劃繼續支持金融、醫療和出行等領域推動「訊息革命」的公司。

另外，孫正義重申，軟銀計劃繼續推進縮小版的願景基金二期，並預計願景基金將在今年和明年迎來最好光景。在願景基金投資的公司中，大約15%會失敗，另外15%可能獲得巨大成功，成功者將會佔據願景基金90%的利潤。

軟銀目前市值約為1000億美元，還不到孫正義此前期望的一半。他又透露，軟銀將會尋求停止投資彼此競爭的公司。