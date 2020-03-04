【持續更新】歐洲股市上揚　德股升1%　意大利股市彈220點

聯儲會當地時間周二宣布緊急降息半厘，為2008年金融危機以來，聯儲會首次在例行政策會議前緊急減息。不過，美股卻反高潮受重挫，道指跌近800點。亞股今日如何回應成焦點。

【18:06】歐洲股市普遍上揚

歐洲三大股市早段上揚，英國富時指數最新報6812點，升94點或1.4%，德國DAX指數最新報12105點，升120點或1%，法國CAC指數最新報5458點，升65點或1.2%，意大利富時MIB指數最新報21968點，升220點或1%。

【16:16】港股低收 銀行股捱沽

港股今日走勢反復，曾跌246點後回升，最終低收，銀行股今日表現疲弱，惟地產股﹑金礦股及內房股在聯儲局減息帶動而逆市上揚。

恆指收市報26222點，跌62點；國指收市報10521點，升36點，成交額為1,109.8億元。

銀行股今日表現受壓，滙豐控股（0005）跌2.3%，收市報51.35元，今日除淨的渣打集團（2888）收市報53元，跌3.3%，中銀香港（2388）跌2.4%，收市報25.95元。東亞銀行（0023）宣布對資產進行檢討，東亞逆市升5.5%，收市報17.6元。

科技股表現各異，小米集團（1810）升1.3%，收市報12.94元，騰訊控股（0700）無升跌，收市報394元，金山軟件（3888）卻跑輸同業，跌3.4%，收市報27.35元。

金價上升帶動金礦股上揚，招金礦業（1818）升2.3%，收市報9.52元，山東黃金（1787）升0.8%，收市報19.18元。

地產股高收，新鴻基地產（0016）升1.7%，收市報110.8元，新世界發展（0017）升0.5%，收市報10元。

【15:48】美股三大指數期貨反彈

美股周二（3日）大跌，道指挫785點收市，不過迷你道指期貨反彈，最新報26277點，升397點，迷你標準普爾指數期貨升42點，最新報3039點，迷你納斯達克指數最新報8716點，升133點。

【15:37】上證連升三日

上證指數收市報3011點，升0.63%，收復3000點大關，連續第3日走高。深成指收市報11493點，升0.08%；創業板指數收市報2169點，跌3點或0.18%。

上證指數收復3000點大關。

【12:06】港股半日升32點

聯儲局大幅減息半厘，並無刺激今早港股表現，大市高開36點後，曾倒跌逾247點至26038點。銀行股成為今早投資者沽貨對象，滙豐控股（0005）曾大跌逾3%。

恒指中午收市報26317點，升32點；國指中午收市報10549點，升64點，成交額為581.66億元。

滙控曾低見50.8，中午收市報51.9元，跌1.2%，恒生銀行（0011）跌3.2%，中午收市報150.4元，中銀香港（2388）中午收市報26元，跌2.3%，創興銀行（1111）跌1.3%，中午收市報11.82元，渣打集團（2888）跌2.7%，中午收市報53.3元。

金融股方面，友邦保險（1299）升0.1%，中午收市報75.6元，保誠（2378）跌1.2%，中午收市報131.3元，香港交易所（0388）跌0.9%，中午收市報254.6元。

減息對中﹑港兩地地產股帶來刺激，龍湖集團（0960）升6.2%，中午收市報38.4元，世茂房地產（0813）升4.8%，中午收市報29.65元，新鴻基地產（0016）升2.4%，中午收市報111.6元，長實集團（1113）升0.3%，中午收市報48.35元。

【11:54】人民幣轉強 龍湖升逾6%

人民幣轉強及美國聯儲局減息，帶動內房股上揚，龍湖集團（0960）升6.2%，最新報38.4元，碧桂園（2007）升2.3%，最新報10.9元，中國恒大（3333）升1.9%，最新報18.06元，世茂房地產（0813）升4.4%，最新報29.55元，中國海外發展（0688）升2.6%，最新報27.45元。

【11:23】人民幣轉強 離岸價升298點子

離岸價最新報6.9313，升298點子；在岸價最新報6.9332，升279點子。

每百港元兌人民幣最新報89.26。

【10:09】港股倒跌逾200點

港股今早表現疲弱，恒指高開低走，恒指最新報26073點，跌211點；國指最新報10443點，跌41點。

銀行股表現失色，滙控（0005）跌3.2%，最新報50.85元，渣打集團（2888）跌3.8%，最新報52.7元，恒生（0011）跌4.4%，最新報148.5元，建設銀行（0939）跌1.2%，最新報6.37元。

【09:35】滬深股市低開

內地股市今日低開，上證指數低開11點或0.4%，報2981點，最新報2989點，跌2點或0.1%；深成指數最新報11411點，低開72點或0.63%，最新報11430點，跌54點或0.5%，滬深300指數最新報4078點，低開12點或0.3%，最新報4085點，跌6點或0.2%，創業板指數最新報2159點，低開13點或0.6%，最新報2153點，跌18點或0.8%。

【09:30】金價上揚 金礦股高開

美國減息，料利好黃金這類「無息」資產，金礦股抽升。其中，山東黃金﹙1787﹚大升5.2%，最新報20元；招金﹙1818﹚最新報9.55元，升2.6%%；紫金礦業﹙2899﹚升2%，最新報3.58元。

【09:25】恒指高開36點 滙控續向下

恒指今早僅高開36點，最新報26321點；國指最新報10527點，高開42點。

美國突減息半厘，或令銀行淨息差受壓。滙控﹙0005﹚報51.75元，挫1.5%，股息率續升至7.69%；渣打﹙2888﹚報56.35元，挫2.2%；恒生銀行﹙0011﹚報155.4元，挫1.6%；中銀香港﹙2388﹚報26.6元，跌0.4%。

騰訊（0700）高開0.5%，報396元；美團（3690）升1.6%，報100.4元；阿里巴巴（9988）跌0.1%，報203元。

重磅股方面，友邦（1299）升0.7%，報76元；平保（2318）升1.1%，報88.45元；建行（0939）跌0.3%，報6.43元；港交所（0388）跌0.4%，報256元。

【09:22】美元轉弱 兌韓圜跌近0.9%

聯儲局宣布減息半厘，帶動美元兌其他貨幣回落，英鎊兌美元最新報1.2822，升0.09%，美元兌加元最新報1.3356，跌0.18%，澳元兌美元最新報0.6607，升0.35%，美元兌韓圜最新報1,184.4，跌0.89%，兌港元最新報7.7694，跌0.02%，惟兌日圓上揚，最新報107.38，升0.23%。

金價在亞太區交易時段回軟，紐約期金每盎司最新報1,643.1美元，跌0.08%；現貨金每盎司最新報1,640.8美元，跌0.01%。

【08:57】 日股先跌後回升

日經225指數開盤跌0.88%，隨後止跌回升，現報21141點，升0.28%；韓國KOSPI指數現升1.49%，報2044點。

受到新型冠狀病毒疫情影響，美國聯儲局在3月3日宣布緊急減息50個基點。（Reuters）

美國聯儲會突宣布緊急減息50個基點，惟美股不升反跌。道指開市早段一度抽升近400點，其後火速回落，最終以25917點收市，下跌785點，跌幅近3%。標普500指數收市報3003點，下跌86點或2.8%；納斯達克指數收市報8684點，下跌268點或3%。

同時，美國10年期國債收益率也跌破1%，為歷史首次。