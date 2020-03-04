【新冠肺炎】疫情蔓延　日本大型遊輪公司破產

「鑽石公主號」在發生新冠肺炎病毒集體感染事件後，不斷嚴重的新冠肺炎疫情讓日本旅遊業、遊輪業深受衝擊。

日本神戶夜光郵輪公司於3月2日宣布，受疫情影響，自1月份以來，一系列訂單被迫取消，公司已提交破產申請。神戶地方法院2日接受了該公司的破產保護申請。

這是新冠肺炎疫情暴發以來，第一家宣布破產的郵輪企業。

目前，該公司的母公司將協助其完成善後工作。夜光郵輪公司表示，將從2日起暫停「夜光神戶2號」郵輪的業務，預定乘坐該船遊覽的乘客可轉乘「浪漫協奏曲號」（the Concerto）。

引發行業地震

據悉，日本神戶夜光郵輪公司經營的「夜光神戶2號」郵輪是日本最大的餐廳郵輪之一，總噸數4,778噸。全長106米，能為1,000名乘客提供日間和夜間巡遊。白天將會遊覽神戶的街景與神戶機場·六甲山系的景觀等，夜晚將會遊覽燈火輝煌的明石海峽大橋與神戶的夜景。

不過據日媒的報道，近兩年郵輪公司受到地震、颱風等影響曾頻繁停航，加之燃油價格上漲，新冠疫情成為最後一根稻草。

日本信用調查公司帝國資料庫的數據顯示，夜光郵輪的債務總額約為12.4億日圓。

鑽石公主號母公司市值蒸發近百億美元

最新數據顯示，截至日本當地時間3月2日21時，日本累計確診新冠肺炎病例980例，因新冠肺炎死亡累計12人。其中，「鑽石公主號」郵輪上的病例佔比最大，該郵輪上乘客和乘務人員的確診病例高達706例，死亡6人。

其中「鑽石公主號」郵輪上的病例佔比最大，該郵輪上乘客和乘務人員的確診病例高達705人，死亡6人。

「鑽石公主號」郵輪疫情的爆發，也讓其母公司遭遇拖累。公開資料顯示，「鑽石公主號」由公主郵輪公司運營，該公司隸屬於嘉年華郵輪公司。嘉年華郵輪公司於1972年在巴拿馬成立，是世界上最大的郵輪公司之一。

鑽石公主號船上錄多宗武漢肺炎確步個案。（資料圖片）

「鑽石公主號」1月20日出發，而自1月21日以來，嘉年華郵輪股價累計下跌超35%(截止3月3日收盤)，累計蒸發市值近96億美元。最新股價為33.06美元，市值剩下174億美元。

據悉，作為全球十五大最豪華郵輪之一，鑽石公主號郵輪造價約5億美元。鑽石公主號將日本橫濱作為母港多年，曾被評為日本最佳國際郵輪。也許是為了迎合中國春節，鑽石公主號此次的航程，並非慣常的日本國內線路，而是一條環遊東亞的線路。

從嘉年華郵輪的財報可知，2019財年，嘉年華郵輪的收入208億美元，其中141億美元來自船票，佔比67.7%；63億美元來自於船上其他收入，佔比30.4%，包含賭場，酒吧，温泉按摩等。

也就是說，嘉年華郵輪98%的收入都來自於輪船上。

如若疫情持續發展，並且全球蔓延趨勢不變，在可預見的未來裏，嘉年華股價將回升困難。