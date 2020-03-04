【新冠肺炎】傳受疫情肆虐　日央行擬降經濟預測

日本央行行長黑田東彥日前突發出聲明，指出會推出適切措施以應對武漢肺炎疫情對當地經濟的衝擊。外電引述消息人士指出，日本央行可能考慮本月降低對經濟評估。

報道指出由於疫情改變了經濟狀況，日本央行有機會在本月18至19日的會議上，討論改變對經濟整體看法。

消息指出對經濟較低的評估，本身通常不會促使日本央行採取額外行動，特別是在央行寬鬆政策已積聚了副作用，可是日圓走強，卻增加央行壓力，需要考慮加大寬鬆措施。

黑田憂疫情持續不利經濟表現

另有報道，央行黑田東彥指出，早前預期當地經濟可在今年1至3月復甦，可是疫情影響訪日旅遊及出口，若疫情持續，將影響日本產出。

他進一步指出現時難量化疫情對經濟的影響，惟強勁的資本及財政支出，為經濟帶來支持。

黑田東彥表示，疫情對當地經濟的影響，最終取決於控制疫情所需時間。央行會密切關注關經及市場動向，採取合適行動。

２月服務業PMI降至近6年新低

另一方面最新公布的2月服務業採購經理指數（PMI）為46.8，較1月下跌4.2，並為2014年4月以來最低。

IHS Markit公布，日本2月綜合PMI為47，屬6年以來最低。

分析指出全球供應鏈受疫情影響，中國以外國家及地區確診個案持續增加，消費不願外出用餐或旅行，除非3月服務業PMI大幅反彈，否則本季日本經濟將陷衰退。