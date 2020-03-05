中共高層會議談經濟　人行稱不將房地產作為短期刺激手段

中共高層多次召開會議強調新冠肺炎疫情下的「穩經濟」工作。此前，房地產被認為是中國刺激經濟增長的重要手段，近期人民銀行表示，不會將房地產作為短期刺激經濟手段，堅持「房住不炒」的定位。

中共中央政治局常務委員會於周三（4日）召開會議，研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

習近平強調，要清醒認識當前疫情防控和經濟社會發展形勢的複雜性。要抓緊推進經濟社會發展各項工作。要堅持實事求是、堅決防止形式主義、官僚主義。

中共強調疫情下的復工要做好防疫工作，復工復產和防疫同樣重要。（新華社）

會議指出，要根據疫情分區分級推進復工復產。要繼續採取「點對點」等多種交通運輸方式讓員工儘快返崗復工。要發揮好企業家作用，充分調動企業家積極性創造性。要堅持全國一盤棋，維護統一大市場，促進上下游、產供銷、大中小企業整體配套、協同復工。

會議強調，要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來，把在疫情防控中催生的新型消費、升級消費培育壯大起來，使實物消費和服務消費得到回補。加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。

會議指出，要在擴大對外開放中推動復工復產，努力做好穩外貿、穩外資工作，開拓多元化國際市場。

人行在周二（3日）會同中國財政部、中國銀保監會召開金融支持疫情防控和經濟社會發展座談會暨電視電話會指出，新冠肺炎疫情發生以來，金融系統圍繞全國疫情防控工作大局，出台30條金融支持政策措施，支持金融市場如期正常開市，確保金融服務不間斷，支持疫情防控和復工復產。

會議強調，把金融支持疫情防控和經濟社會發展工作抓緊抓實抓細。一是穩健的貨幣政策更加註重靈活適度，保持流動性合理充裕，完善宏觀審慎評估體系，釋放LPR（貸款市場報價利率）改革潛力。二是用好3,000億元人民幣專項再貸款政策，向疫情防控保供企業提供快速精準支持。三是加大對疫情影響嚴重地區、行業、企業的融資支持。四是加強小微企業金融服務能力建設，加大對中小微企業等領域的普惠性資金支持。五是堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位和「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」要求，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性。