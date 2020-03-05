全球緊急撥款抗疫　加拿大央行2015年7月以來首次減息

為緩解新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊，多個國際機構緊急撥款援助各國「抗疫」。此外，已有多國央行宣布減息，提振經濟。

全球抗疫形勢愈發嚴峻，繼世界銀行（World Bank ）3月2日撥款120億美元之後，國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）3月4日宣布了一項500億美元的一攬子援助計劃，以幫助抗擊冠狀病毒。

IMF希望這筆錢首先用於加強衛生保健系統，然後用於有針對性的財政刺激計劃。IMF還與世界銀行合作，幫助這些國家獲得一些用於抵抗病毒的醫療設備，例如醫用口罩和呼吸設備。

疫情的蔓延抑制了消費經濟的增長。圖為，2月25日，在美國加州舊金山唐人街的一個市場裏，女工們戴着口罩。（Reuters）

此外，美國國會3月4日就83億美元的緊急病毒撥款法案達成一致，眾議院預計將在晚些時候投票表決。美國參議院撥款委員會主席表示，共和黨和民主黨就應對冠狀病毒爆發的83億美元緊急撥款法案達成共識。這筆資金的大部分（85％）將用於美國國內。

以此同時，為應對新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，全球多國主要央行已開始降息。

除美聯儲（Fed）、澳洲央行、馬來西亞央行外，加拿大央行下調基準利率50個基點至1.25%，為2015年7月以來首次減息。

市場預計，本月歐洲央行（ECB）有很大的可能性會減息10個基點，英國央行將減息25個基點。