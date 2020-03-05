美股多日下挫　金融分析公司料淡友賺500億美元

受新冠肺炎疫情影響，美國股市近期波動較大，投資者加大沽空倉位，獲利甚豐。

金融分析公司S3 Partners的數據顯示，在最近新冠病毒相關拋盤期間，有份參與沽空的投資者增加了在美國的部署，在7個交易日獲利超過500億元（美元‧下同）。

在2月24日至3月3日期間，賣空規模增加了近150億元，使得美國國內股票淡倉規模達到了8,480億元。S3在3月4日發佈的一份報告中稱，參與沽空的投資者，按市值計算獲利513億元。標普500指數在此期間下跌超過10%。

S3表示，自2月24日以來獲利最多的做空對象是特斯拉，並稱「這是參與沽空投資者非常熟悉的名字」。隨着該公司股價下跌17%，押注特斯拉將下跌的投資者在7天內獲利11億元，彌補了年初至今90億元虧損中的一部分。

展望美股後市，分析機構普遍持謹慎態度，華爾街投行甚至警告稱，美股兩年來最大的跌勢才剛剛開始。

值得關注的是，摩根士丹利（Morgan Stanley）近日調高了中國、新加坡和澳洲的股市評級，並表示中國、新加坡和澳洲股市將成為投資者的「避風港」，理由是在公共衛生緊急狀況不斷擴大和相對估值下降的情況下，市場預期將進一步刺激政策。