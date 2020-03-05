【海港城母企】九倉置業純利挫近8成　稱疫情爆發加速經濟下滑

九倉置業（1997）公布截至去年12月底全年業績，受投資物業重估虧損，及收入減少影響，股東應佔溢利39.28億元，按年大跌78%。每股基本盈利1.29元，派末期息0.93元，全年派息2.03元。

期內，收入減少3%至160.43億；撇除投資物業公平值變動影響，全年基礎淨盈利減少 3%，至97.91億元，主要因為上半年的良好盈利業績及銷售表現；而寫字樓租金錄得單位數字增幅可稍為減輕商場租金下跌的影響，惟商場租金佔總租金比重逾60%。

去年第4季海港城營業額分成租金挫近8成

公司主要收入來源海港城，總收入（包括酒店）及營業盈利均下跌2%。不過商戶零售銷售額於2018年創歷史新高後，去年下跌23%。而受社會事件影響，去年第3季營業額分成租金大跌49%；第4季更跌78%，令第4季海港城商場租金收入下跌12%，但出租率仍達97%。

若單計商場，海港城收入及營業盈利均跌1%，分別至74.5億及66.1億元。

疫情將拖累今年首季表現

今年「新冠肺炎」疫情爆發，令零售需求大減，公司指，租金紓緩措施及市場推廣援助計劃亦將顯著影響今年首季表現。

至於時代廣場所在地是其中受最大影響的地區之一，人流和銷售表現受嚴重影響，令租戶的全年銷售額下跌19%，收入減少4%至20.2億元，營業盈利則減少3%，港幣17.7億元，出租率穩企於97％；荷里活廣場收入及營業盈利亦跌3%；

寫字樓收入則收入上升4%，整體出租率為93%，續租率為77%。

難推測疫情對經濟及社會復甦造成的損害

公司指，病毒疫情爆發將會是今明兩季的全球焦點所在。目前難以推測病毒的遺害及對經濟和社會復甦造成的損害。本地社會政治事件和中美關係持續緊張亦是影響香港盛衰的關鍵因素。

公司又表示，零售和酒店業預計難以幸免受上述威脅所拖累。隨著今年經濟放緩，寫字樓的出租率和租金水平亦將承受更大壓力。