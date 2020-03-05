中共多次會議密集部署新基建　重點提及5G

5G已成為熱門的投資方向，近期中共的多次會議也反覆提及，並密集部署「新基建」。

《上海證券報》報道，近期中共中央密集部署「新基建」，20天內4次提及相關內容，其中2次提及5G網絡。

中共中央政治局常務委員會在周三（4日）的會議，要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。

2月23日，中央統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議，用好中央預算內投資、專項債券資金和政策性金融，優化投向結構。一些傳統行業受衝擊較大，而智能製造、無人配送、在線消費、醫療健康等新興產業展現出強大成長潛力。要以此為契機，改造提升傳統產業，培育壯大新興產業。

中國的5G建設走在國際前列。（新華社）

2月21日，中共中央政治局會議——加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。

2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議——基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要以整體優化、協同融合為導向，統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展，打造集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。

1月3日，中國國務院常務會議——大力發展先進製造業，出台信息網絡等新型基礎設施投資支持政策，推進智能、綠色製造。

報道稱，「新基建」並不是一個新概念，早在2018年底召開的中共中央經濟工作會議上就明確了5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等「新型基礎設施建設」的定位，隨後「加強新一代信息基礎設施建設」被列入2019年政府工作報告。2020年開年的首場中國國務院常務會議再提新基建。