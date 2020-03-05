宏利﹕疫情下近月電子化申請佔比飆

保險公司宏利公布在去年底進行的一項網上調查，顯示607名強積金成員受訪者當中，63%人收取紙張結單，當中有36%不知道所用的強積金計劃供應商有否提供電子結單。

宏利香港首席客戶總監劉錦珠指，不少受訪者低估了強積金周年結單的用紙量，業界所提供的周年結單可超過30頁，但今次調查就反映，收取紙張結單的受訪者當中，約75%認為強積金周年結單全份只有10頁或以下，約40%指一年內會丟棄紙張結單。

該公司引用強制性公積金計劃管理局報告，指2018年全港各類強積金計劃成員通訊所耗用的紙張達7,000萬張，相等於砍伐約8,000棵樹木。

該公司為進一步推動環保，與慈善機構聖雅各福群會合作，即日起至6月底推出「學無紙境」助學計劃，公司會因應選用電子結單及電子通知書的成員人數，於2020/21學年透過上述慈善機構向本地小學捐贈iPad。若登記選用的客戶有1.5萬人，宏利會捐出400部iPad。

宏利：經電子化渠道處理強積金佔比增加

另外，宏利香港僱員福利業務部主管吳清發表示，該公司的強積金計劃成員目前在網上可辦理「可扣稅自願性供款」（TVC）、個人帳戶整合等申請，以比例計，去年採用電子化渠道申請比例約為40%，紙張申請為60%，而今年首兩個月相應比例則分別為70%、30%，對於電子化申請比例飆升，他承認有部分原因是與新冠肺炎疫情有關。

他又說，不少成員近期趕搭尾班車申請TVC，但處理TVC申請一般需預留5至7個工作天，有意申請的市民宜在本月底前盡快申請。