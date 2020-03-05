港鐵去年少賺25.5%至119.3億元　末期息98仙

港鐵（0066）公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利為119.32億元，按年跌25.5%，派末期息98仙，全年派息1.23元，增2.5%。

港鐵去年總收入為545.04億元，按年升1.1%，惟經常性業務利潤按年跌44.8%，基本業務利潤為105.6億元，按年跌6.2%。

不過若撇除香港公眾活動﹑沙中線及英國西南部鐵路撥備的不利影響，經常性及基本業務利潤本應分別增加7.7%及35.8%。

冀未來1年為3地產項目招標

港鐵指出客運業務收入去年增加2.3%，主要與高鐵香港段在2018年9月通車後的全年影響，惟遭到公眾活動的不利影響抵銷。去年港鐵總乘客量下跌6.4%，其中上半年升2.5%，下半年則下跌14.8%。香港客運業務貢獻由盈轉虧，虧損5.9億元，前年盈利19.9億元。

公司指出，去年來自車證商務及物業租賃業務收入增長5%，與高鐵香港段全年貢獻，足以抵銷公眾活動帶來不利影響，主要向租戶提供租金優惠有關。

港鐵表示，去年來自物業發展利潤為55億元，主要來自MAIBU﹑The LOHAS康城的商場。

港鐵表示，日出康城第六期利潤入賬會視乎建築進度而定，於未來12個月會視乎情況為3個物業發展項目進行招標。

公司表示，內地物業發展期內零收入，由2018年錄得利潤2,500萬元，轉為虧損2,500萬元。

疫情爆發嚴重影響多項業務

港鐵指，主要經濟體增長放緩、環球地緣政局不明、以及本港持續公眾活動，以及新型冠狀病毒疫情爆發等，全球和本地經濟的前景預期將面臨重重挑戰；尤其是近期的新型冠狀病毒疫情爆發，多項業務均受到了嚴重影響。

集團指，根據初步未經審核之內部管理帳目，新型冠狀病毒疫情及香港公眾活動的後續影響，對集團經常性業務淨利潤在今年首兩個月的財務影響預計約為13億元。