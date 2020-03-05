【海港城母企】九置料商場續租租金受壓　2月酒店入住率少過10%

新冠肺炎疫情打擊零售市道，收租股九龍倉置業 （1997）業績也受影響，去年基礎溢利跌3%至97.9億元，每股基本盈利1.29元，派第二次中期息0.93元，按年減少11%。

九置主席吳天海於業績視像會議上表示，2月零售市道較去年表現更差，旗下商場未有相關數字公布，料早前推出的租金紓緩措施，會顯著影響集團今年首季表現。而旗下海港城內3間酒店2月入住率少於一成，房租亦大幅下跌，相信有關收入是去年同期的5％或以下。

吳天海︰香港有排都唔會完

他形容，香港環境是「短期可憐、中期可能、長期可愛」，短期要面對挑戰，中期無法預計經濟何時回復正常，長期則是可愛的營商環境，有信心本港有能力吸引各地消費者，市況可從低谷反彈至以往、甚至更高水平，「香港有排都唔會完，只要用心做，就會做返好。」

續租租金有「若干調整」

九倉置業旗下收租旗艦海港城，去年表現失色。場內商戶零售銷售額於2018年創下歷史新高，高達373億元後，去年急挫23%。單計去年下半年，銷售額由2018年187億元，減少至102.2億元，跌幅達45%。去年第四季，海港城商場租金收入下跌12%。

早前海港城發出內部電郵，稱商戶2月及3月份可獲減租成五成，吳天海表示，集團有作出租金調整，承認有部分租戶收到該電郵，惟不評論是否針對整體商戶，具體安排因簽訂保密協議而不便透露。目前海港城呎租按年減2％至474元，他預期新租約會跟隨市況浮動，未來續租租金會有若干調整。

吳天海指出，海港城新租約會跟隨市況浮動，未來續租租金會有若干調整。（資料圖片）

近期不少奢侈品商有意重整店舖規模，包括LV據報擬關閉時代廣場店，吳天海指出，每年皆有不同租戶離開及進駐，今年亦不例外，即使行經商場看見部分店舖封圍板，亦不代表為空置舖位，有機會正進行裝修，旗下商場出租率維持96至98％水平。至於寫字樓需求受經濟活動影響，加上近年甲級寫字樓供應上升，料空置率或會增加，影響今年租金收入。

會德豐私有化對九置沒有直接影響

控股股東會德豐﹙0020﹚早前獲大股東吳光正家族提出私有化，吳天海回應指，私有化對九置沒有直接影響，除非控股權轉變，否則股東買賣對集團沒有影響，日常營運及整體業務方向維持不變。

派息方面，由於去年基本溢利有所下降，派息按年跌3％，他表示，集團上市時表明派息比率為65%，未有打算改變有關做法，勸市場不用猜度。