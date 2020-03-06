【新冠肺炎】克魯曼憂疫情引發08年金融危機疊加石油危機

環球金融市場在過去一星期走勢相當動盪，其中道瓊斯指數接連多日急跌後大幅反彈，反映出投資者情緒波動。投資者情緒波動，與武漢肺炎疫情在全球持續擴散有關。為穩定投資者信心，美國聯儲局及加拿大央行先後減息半厘。不過諾貝爾經濟學獎得主克魯曼直言，經濟前景並不平穩，呼籲投資者要有心理準備。

克魯曼指出，回想2000年時投資者信心時任聯儲局主席格林斯潘可以挽救經濟，可是20年後的今天，投資者對現任主席鮑威爾的信心明顯不足，又指出當年格林斯潘擁有更多政策空間。

他指出2000年起聯儲局累計減息5厘，最終仍不足以防止美股大跌及經濟陷入衰退。20年後的今日，聯儲局已將利率降到1至1.25厘，能再減息空間有限，加上海外多個國家或地區的央行處於更困難情況，再減息空間有限。

疫情對美國經濟帶來嚴重衝擊

對於未來前景，克魯曼認為疫情對美國經濟帶來的更嚴重衝擊，同時聯儲局及其他央行實施的應變措施有限。

克魯曼又指出，目前全球面臨兩種震撼，一是「需求震撼」，即如2008年金融海嘯，另一種情況時如1979年石油危機時出現「供應震撼」。要處理需求震撼需要通過減息及其他貨幣政策措施，對供應碾撼政策反應較不明確，特是減息會推高通脹，最終聯儲局要大幅加息。

他指出疫情同時帶來供應震撼及需求震撼，因為疫情既打斷了供應鏈，全球民眾亦停止旅遊﹑企業亦取消投資。