【持續更新】歐洲三大指數跌逾3%　滙豐控股倫敦股價失守50元

武漢肺炎疫情持續在全球擴散，滙豐控股（0005）在倫敦總部有員工確診，日本政府昨日更宣布，從下周一起，由中國及韓國入境的旅客需要隔離14日。隨著疫情持續惡化，投資者恐慌情緒再度抽升，VIX指數升23.9%，收市報39.62，美國三大指數均錄逾3%跌幅，道瓊斯指數急插969點。在環球股市動盪不安處境下，《香港01》會全日跟進股﹑匯市場最新發展。

【20:01】歐洲股市跌勢擴大 滙控倫敦股價失守50元

歐洲股市跌幅擴大，英國富時指數最新報6488點，跌216點或3.2%，德國DAX指數最新報11508點，跌436點或3.7%，法國CAC指數最新報5160點，跌200點或3.7%，意大利富時MIB指數最新報20803點，跌751點或3.5%。

滙控（0005）在倫敦股價隨大市下跌，最新報494.1便士，最新報港49.96元，失守50元。

迷你道指期貨最新報25512點，跌548點，迷你標準普爾指數期貨最新報2943點，跌71點，迷你納斯達克指數期貨最新報8414點，跌234點。

【18:37】投資者避險情緒升溫日圓續強勢

投資者避險情緒持續升溫，資金進一步追捧日圓，每百日圓兌港元曾升穿7.4，高見7.4016，最新報7.3879。

美國10年期國債更曾失守0.7厘，低見0.6932厘，最新報0.74厘；30年國債孳息率曾低見1.2742厘，最新報1.33厘。

【17:52】歐洲股市續下跌

歐洲三大指數下跌，英國富時指數最新報6560點，升144點或2.2%，法國CAC指數最新報5201點，跌159點或3%，德國DAX指數最新報11626點，跌317點或2.7%。意大利富時MIB指數最新報20942點，跌612點或2.8%，西班牙IBEX指數最新報8448點，跌235點或2.7%。

美股期貨下跌，迷你道指期貨最新報25752點，跌308點，迷你標準普爾指數期貨最新報2976點，跌38點，迷你納斯達克指數期貨最新報8536點，跌112點。

港股今日跌621點，險守26100點。（余俊亮攝）

【16:31】港股跌621點

港股今日低收，更一度失守26100點，恒指收市報26146點，跌621點；國企指數收市報10456點，跌271點，成交額為1,194.6億元。除了石藥集團（1093）外，其餘9隻成份股均下跌。

銀行股今日表現疲弱，滙豐控股（0005）跌2.2%，收市報50.65元，恒生銀行（0011）跌2.5%，收市報147.1元，中銀香港（2388）跌2.3%，收市報25.65元，東亞銀行（0023）跌1.4%，收市報19.16元。

出口股表現疲弱，創科實業（0669）跌7.4%，收市報62.5元，申洲國際（2313）跌3.7%，收市報102.9元，偉易達（0303）跌4.2%，收市報68.1元。

內房股低收，碧桂園（2007）跌4%，收市報10.46元，華潤置地（1109）跌3.9%，收市報36.8元，中國恒大（3333）跌2.2%，收市報17.54元。

騰訊控股（0700）跌2.6%，收市報395.8元；阿里巴巴（9988）跌1.6%，收市報203.8元。

【15:30】內地股市低收

內地股市低收，上證指數收市報3034點，跌37點或1.2%，深成指數收市報11582點，跌128點或1.1%，滬深指數收市報4138點，跌68點或1.6%，創業板指數收市報2192點，跌16點或0.8%。

【14:57】日股跌579點收市

亞太股市今日普遍低收，日經指數收市報20749點，跌579點或2.7%，南韓KOSPI指數收市報2040點，跌45點或2.2%，澳洲股市收市報6287點，跌184點或2.9%，台灣加權指數收市報11321點，跌193點或1.7%。

恒指則在午後跌勢擴大至逾600點，最新報26129點，跌638點；國指最新報10455點，跌272點。

【12:57】10年期美債息跌至0.82厘

投資者避險情緒高企，資金湧入債市，2年期美國國債孳息率報0.49厘，10年期債券孳息率最新報0.82厘，為歷來新低，30年期國債孳息率為1.43厘。

【12:28】日股跌幅擴大至近700點

日本股市跌幅擴大，最新報20634點，跌694點，南韓KOSPI指數最新報2035點，跌49點，台灣加權指數最新報11339點，跌174點，澳洲股市最新報6310點，跌161點。

匯市方面，美元兌日圓最新報105.82，跌32%，澳元兌美元最新報0.66，跌0.21%，美元兌韓圜最新報1,191.14，升0.83%，人民幣在岸價最新報6.9559，跌191點子。

【12:05】港股半日跌574點

港股今日受壓，曾跌607點，低見26160點，恒指中午收市報26193點，跌574點；國指中午收市報10488點，跌488點，成交額為580.8億元。

銀行股表現疲弱，滙豐控股（0005）中午收市報50.75元，跌2%，中銀香港（2388）跌2.3%，中午收市報25.65元，東亞銀行（0023）連升2日後回軟，中午收市報19.18元，跌1.3%，恒生銀行（0011）跌1.9%，中午收市報148元。

濠賭股下跌，金沙中國（1928）跌3.6%，中午收市報34.65元，銀河娛樂（0027）跌3.4%，中午收市報50.85元，永利澳門（1128）曾失守15元，中午收市報15元，跌3%。

內房股亦處弱勢，華潤置地（1109）跌3.1%，中午收市報37.1元，碧桂園（2007）跌3.7%，中午收市報10.5元，中國海外（0688）跌2.2%，中午收市報26.95元。

科技股亦捱沽，騰訊控股（0700）跌2.2%，中午收市報397.2元，阿里巴巴（9988）跌1.4%，中午收市報204.2元。

醫藥股逆市上揚，中國生物製藥（1177）升2.1%，中午收市報12.6元；石藥集團（1093）中午收市報18.98元，升1.4%。

【11:39】滬深股市午市低收 上證跌30點

內地股市下跌，上證指數中午收市報3041點，跌30點或1%，深成指數中午收市報11623點，跌88點或0.8%，滬深300指數中午收市報4152點，跌53點或0.7%，創業板指數中午收市報2198點，跌10點或0.5%。

恒指曾跌逾600點，低見26160點。

【10:08】日圓獲追捧 兌美元升穿106水平

疫情未見受控，投資者恐慌情緒續高企，日圓再次發揮避險貨幣角色。每百日圓兌港元最新報7.3419；美元兌日圓失守106水平，最新報105.91，跌0.24%。

【10:02】大市跌勢加劇 曾跌逾500點

大市跌勢加劇，恒指曾失守26300點，跌518點，最新報26269點，跌498點；國指最新報10505點，跌223點。

重磅股滙控（0005）續向下，失守51元，最新報50.8元，騰訊（0700）最新報396.82，跌2.3%，友邦（1299）跌1.9%，最新報76.2元。

【09:32】滬深股市低開逾1%

A股低開，上證指數低開31點或1%，報3039點，深成指數低開1.3%或155點，最新報11555點，滬深300指數最新報4158點，跌48點或1.2%，創業板指數最新報2178點，跌31點或1.4%。

日股跌幅擴大，失守21000點，最新報20885點，跌443點；南韓KOSPI指數最新報2043點，跌41點或2%，澳洲股市跌108點，最新報6364點。

【09:21】港股低開370點

美股繼續反覆，道指挫近千點，亞洲股市今早亦全線向下。恒指跌370點，開報26397點。國指開低169點，報10558點。

騰訊（0700）昨大升逾3%後，今早回吐2.2%，開報398元；美團（3690）跌1.5%，報102元；阿里巴巴（9988）跌1.1，報205元。

金融股全線向下，滙控（0005）跌1.3%，開報51.15元；友邦（1299）跌1.5%，報76.5元；平保（2318）跌1.7%，報87.55元。港交所（0388）則跌0.7%，報257.8元。

【09:08】港股ADR向下 料大市低開347點

美股大跌，港股在美預託證券（ADR）紛紛向下，滙豐控股（0005）折合港元收市報50.87元，較本港收市價低1.8%，中國移動（0941）折合港元收市報61.74元，低本港收市價1.22%，騰訊控股（0700）折合收市報401.65元，較本港收市價低1.1%。預料今早港股低開347點。

【09:01】美元金價齊上揚

美元在亞太區交易時段轉強，兌日圓最新報106.23，升0.07%，兌瑞士法郎最新報0.9462，升0.06%，澳元兌美元最新報0.6608，跌0.09%，歐元兌美元最新報1.1218，跌0.12%。英鎊兌美元最新報1.2955，升0.01%，美元兌韓圜最新報1,189.88，升0.73%。

金價上揚，紐約期金每盎司最新報1,676美元，升0.48%；現貨金每盎司最新報1,674.1美元，升0.11%。

油價走勢個別，紐約期油每桶樓46.06美元，升0.35%；布蘭特期油每桶報49.99美元，跌2.23%。

【08:52】亞太股市早段下挫

亞太區股市早段下挫，日經指數跌282點，最新報21046點，南韓KOSPI指數最新報2048點，跌36點，新西蘭股市跌146點，最新報11494點，澳洲股市最新報6357點，跌115點。