【投資攻略】港鐵受社運疫情夾擊 一文睇清大行最新評價

受到去年示威衝突及多個鐵路項目撥備打擊，港鐵（0066）去年未計物業發展貢獻的經常性業務利潤大跌45％至49.8億元。全年股東應佔溢利為119.3億元，按年下跌25.5%。全年派息1.23元，仍增2.5%。

雪上加霜的是，遇上新型肺炎疫情肆虐，港鐵預料首兩個月的經常性業務利潤影響預計為13億元，相當於集團去年經常性業務利潤的26%，或等同去年社運影響對港鐵淨利潤影響23億元的一半，主要由於乘客量下跌帶來的收入下跌，車站關閉而為租戶提供的寬減，減免中小型租戶2月份的一半租金，及中國內地業務的負面財務影響。

高盛：長期壟斷不變 維持52元目標價

高盛於最新報告表示，繼上月下降港鐵盈測24％後，考慮到港鐵近日宣布凍結票價，以及疫情對港鐵於中國及其他市場業務影響，進一步下調今年盈測4％，惟2021年盈利復甦45％的預測維持不變。整體而言，雖然短期收益存在下行風險，但認為疫情潛在影響可能只是短暫，不會影響港鐵作為壟斷鐵路公司，及作為本港少數的土地供應商的長期市場定位，認為任何價格調整﹐都是進一步增持股份機會，維持52元目標價及「買入」評級。

高盛又指，沙中線最新造價較原先估算上調近122億元，同時港鐵增加了工程成本及項目管理費約為13.71億元，但政府不同意在造價中包括任何項目管理費，估計港鐵所受財務損失等同每股2元。

大摩：料經常性業務續承壓 目標價41元

摩根士丹利發表報告指，預計疫情之下，港鐵今年經常性業務利潤會繼續承壓，相對2020年預測股息率2.8厘，及15%折讓的淨資產價值，認為估值不吸引，給予41元目標價， 維持「減持」評級。

該行指，充裕流動性導致住宅及土地價格上升，經濟恢復帶動消費及零售租賃業務增長，及若參考高鐵超支，再次透過派發特別股息填補沙中線造價，都可望帶來潛在上行空間。而下行風險包括政府要求港鐵就沙中線工程問題索償，中國及香港經濟放緩令業務放慢，以及住宅及土地價格下跌。

花旗：降港鐵今年盈測22％ 下調目標價至49元

花旗報告指出，受累社會事件及疫情，香港鐵路和巴士乘客量在今年首兩個月下滑34%，港鐵管理層預計對港鐵淨利潤帶來13億元的負面影響，並且會持續一段時間，而港鐵已作出一些節省成本措施，如在非繁忙時間縮減列車班次，凍結招聘，縮減可支配開支等。物業發展方面，預計港鐵未來12個月將就三個發展項目招標，涉及4,050伙單位。

花旗分別下調港鐵2020年和2021年的盈利預測22%和14%，下調港鐵目標價由55元降至49元，但維持「買入」評級，以反映負面運營因素已被市場消化，及該股正較淨資產價值折讓21％。