【新冠肺炎】疫情影響歐洲旅遊業堪比恐怖襲擊？　研究報告這樣說

武漢肺炎肆虐對全球旅遊業帶來打擊。數據顯示，2019年入境旅遊業在意大利GDP中貢獻了13%的比重。隨着疫情蔓延，意大利以及歐洲旅遊業將遭遇重挫。

旅遊趨勢分析公司ForwardKeys最新報告顯示，截至2月最後一周，新冠病毒感染的肺炎疫情已對意大利和歐洲的入境旅客數量產生巨大沖擊，大批預定取消，並且從全球其他洲前往歐洲的新增機票預定也斷崖式下跌。

從上述機票預定量的變化，可以看出人們正在大量取消前往意大利和歐洲的計劃。這一影響堪比恐怖襲擊。

從1月下旬中國禁止出境旅遊團，至2月22日意大利北部疫情開始爆發，短短几周內，從世界各地前往歐洲的機票預定量按年減少了23.7%。至2月底，情況更加惡化，前往意大利的機票訂單取消量迅速超越了新增預訂量。此外，疫情造成的影響不僅限於意大利，前往歐洲的機票預定新訂單量按年下降了79%。

2020年2月25日，意大利羅馬，人們戴着防護面具走過圓形大劇場。（Reuters）

同時，在歐洲市場的多個主要客源地，前往歐洲的機票預定量均呈現兩位數的下滑：來自亞太地區的預定量按年下降114.2%；來自美洲的預定量下降68.1%；來自非洲和中東地區的預定量則按年下降49.9%。

3月5日，國際航空運輸協會（IATA）在最新發布的新冠肺炎疫情對全球航空運輸業的財務影響預測中指出， 2020年全球客運業務的收入損失將介於630億美元（數據基於3月2日，新冠肺炎確診數超過100例的國家）到1,130億美元（疫情傳播範圍更廣的情況下）之間。

此前，IATA曾發佈有關僅限於與中國相關航線的預測（收入損失為293億美元）。但在新冠疫情不斷擴散傳播到80多個國家的情況下，IATA指出，中國以外航線的機票預訂也已受到嚴重影響。

IATA理事長兼首席執行官亞歷山大·德·朱尼亞克（Alexandre de Juniac）表示：「許多航空公司正削減運力並採取緊急措施降低成本。政府必須注意到，航空公司正在竭盡全力自救，保障互聯互通的全球經濟正常運行。我們呼籲政府在出台刺激措施時，需要考慮航空公司相關税費的減免和航班時刻分配。這是航空運輸業的非常時期。」