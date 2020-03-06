【新冠肺炎】國泰及香港航空﹕往來日本機票可免費更改或退款

武漢肺炎疫情持續在全球擴散，為免疫情進一步惡化，日本政府於昨晚宣布，從下周一（9日）起由中國及韓國入境人士，需要隔離14日，同時暫時取消給予香港﹑澳門及韓國人士免簽證安排，多間航空公司宣布容許客戶更改機票的出發時間或航點。

國泰航空（0293）指出，國泰及國泰港龍宣布豁免乘客重新訂位﹑更改航點的及退票的手續費。有關豁免適用於所有今日（6日）或以前經全球辦事處發出，從今日至4月30日涉及往來香港至日本的機票，有關要求須於4月30日或以前提出。

國泰指出，包括所有不可退款的機票在內的機票，取消行程及退票的手續費可獲豁免。更改後的旅遊日期必須為今年12月10日或以前，須受艙位供應限制，機票有效期亦作出相應調整。

重新訂位的航段須受有關票價條款限制，如限載期﹑適用航班﹑平日/周末行程﹑中途停留附加費及其他旺季/淡季而收取或退回的有關差價。

港航亦容許客戶更改往來日本機票

香港航空亦宣布，豁免從今日或以前經由全球辦事處發出，並於今日至下月30日往來香港至日本，並已確認機位的機票，有關要求須於今年4月30日前提出，更改後的新出發日必須為原定出發日期的6個月內，並受艙位供應限制，機票有效期亦作出相應調整。

此外國泰亦指出，豁免乘客更改從今日起至下月30日，涉及往來泰國（泰國﹑清邁﹑布吉）的機票，有關機票是由今日或以前透過全球辦事處發出。有關要求需於4月30日或以前提出，更改後旅遊日期為今年12月10日或以前。