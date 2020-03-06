深圳全市公共交通包括地鐵　用「深圳通+」微信小程序一碼通行

深圳市民今日（6日）起可以使用「深圳通+」微信小程序坐地鐵，意味全市公共交通、地鐵可一碼通行。

深圳通有限公司公布，深圳通乘車碼今日在深圳市地鐵全線網試行上線。市民只需在深圳通官方APP、「深圳通+」微信小程序或「i深圳」APP中註冊開通深圳通乘車碼，掃碼乘坐地鐵。公司指，深圳通乘車碼的試行上線進一步提升市民便捷的地鐵出行體驗，也是公司為推動全市加快復產復工，利用科技手段防控疫情的智慧防疫舉措。

據悉，深圳通乘車碼的註冊開通為實名認證，乘客只需在深圳通APP、「深圳通+」微信小程序或「i深圳」APP上，完成身份驗證、支付賬戶綁定等操作，即可完成。

公司相關負責人表示，開通後，乘客只需提前打開深圳通乘車碼界面，根據車站指引標識選擇指定閘機，就能輕鬆刷碼進出站。而且深圳通乘車碼也支持乘坐11號線商務車廂，只需在11號線站台商務車廂核准機上再次刷碼完成核准即可登乘商務車廂。目前每個車站都開通至少「兩進兩出」共4台閘機供乘客刷碼使用，後續將逐步覆蓋所有閘機。

用深圳通乘車碼坐地鐵暫無折扣優惠

不過要注意的是，深圳通乘車碼是獨立新型票種，與深圳通公司此前發布的深圳通實體卡等票卡之間暫無法綁定互通。此外，使用深圳通乘車碼乘坐深圳市地鐵暫不享受折扣優惠，計費規則與地鐵單程票一致。

公司負責人又指，使用深圳通乘車碼出行後，手機頁面會顯示出行站點、時間等行程信息，方便疫情防控期間追溯出行軌蹟。