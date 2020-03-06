道期續插600點　黃國英：市場押注中國漸正常化　中美股市將背馳

美股彈完又跌，港股亦跟隨跌勢。恒指周五挫621點或2.3%，至26146點，成交額近1,200億元，跌盡昨日升幅之餘，藍籌股除石藥（1093）無升跌外，全部下跌。總結全星期，恒指僅上升17點。亞洲主要股市周五亦全線下跌，日股收跌2.7%、韓股收跌2.2%、台股收跌1.7%。

歐洲股市早段承接亞太區股市跌勢，美股道指繼昨日插近1,000點後，周五開市前道期再插逾600點。豐盛金融資產管理董事黃國英表示，美國疫情發展情況令人憂慮，港股及亞股今日主要跟隨外圍走低，加上指數成份股下周一調動前換馬，令恒指進一步承壓。他說，中國疫情不確定性相對美國較易預測，市場亦開始押注中國在未來一個月逐步正常化，估計中美股市未來會兩極化。

可留意免疫概念股

他續指，美國股市現時趨向中國疫情初爆發時的情況，昨晚起跌幅較多的已是與旅遊和零售相關，而又無法轉移到線上的公司，料未來主題將落在免疫概念公司。至於中港股市策略上要「打散」，除兼顧免疫股，亦可押注「生活正常化」類股份。

恒指周五收市後，夜期插近200點穿兩萬六水平，最低見25798點。黃國英指，難估計下周恒指能否守穩兩萬六關，而實際上意義亦不大，如內房和物管股爆升也不會反映在恒指上，雖然部分藍籌仍有動力，惟如地產和收租股已「唔使再睇」，故簡單做法是「沽恒指、買國指」。他又指，疫情大幅影響企業基本面，減息亦難救，若盈利跌幅大於利息成本的公司，便不宜沾手。