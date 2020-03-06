中銀接5000宗查詢防疫支援措施　恒生推還息不還本兩周錄數百申請

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐下，本港多間銀行推出措施，紓緩客戶財政壓力。早前宣布推出物業按揭貸款「還息不還本」的安排、中小企抗疫專項貸款計劃至今剛滿一個月的中銀香港（2388）接受查詢時表示，已收到逾千宗申請，並安排特快審批渠道，現已錄得數百宗成功批核個案。

中銀香港發言人指，該行推出抗疫防疫支持措施以來，接獲的客戶查詢及申請眾多，查詢超過5,000宗，其中以物業按揭貸款延期還本、中小企抗疫專項貸款計劃的查詢較多。在物業按揭貸款延期還本安排方面，申請人以從事零售、運輸、旅遊及酒店行業的個人客戶為主。「支援分期貸款」措施於上周推出後，陸續接到不少查詢及申請。

發言人又表示，該行一直積極與受疫情影響較嚴重的中小企客戶保持密切溝通，提供適切支援，申請支援的客戶部分為受疫情影響較嚴重行業，如餐飲、零售、旅遊及運輸等；部分客戶則有鑑於疫情可能持續而申請資金作備用。

恒生按揭還息不還本計劃僅兩周已數百宗申請

恒生銀行（0011）發言人表示，早前為客戶提供多項紓緩措施，當中由2月24日推出之按揭貸款「還息不還本」計劃，至今已收到逾千個查詢，現正處理其中約數百宗的申請。至於其他各項個人紓緩措施，該銀行收到逾百宗查詢，部份表示有意或已提交申請。

恒生銀行2月24日推出按揭貸款「還息不還本」計劃。

東亞：逾百宗個人按揭還息不還本申請獲批

東亞銀行（0023）回覆指，該銀行個人按揭「還息不還本」計劃收到逾400宗查詢及相關申請，至今超過100宗申請已獲成功批核，大多數客戶均選擇延長6個月。

在中小企方面，東亞銀行共接獲逾250宗還息不還本措施的查詢，申請則有逾200宗，主要來自運輸(特別是的士、小巴及公共巴士行業)、零售業和旅遊相關行業。