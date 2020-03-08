【三八婦女節】從投資、職場到創業　滙豐「女高管」大談女性角色

今日﹙8日﹚是「三八婦女節」，滙豐一眾「女高管」因應其所屬崗位角色，暢談現今女性在職場，以至金融圈擁有的優勢，以至正面對的挑戰。

陳婉貞︰亞洲高資產淨值女性 更了解ESG投資價值

滙豐零售銀行及財富管理業務尚玉服務全球總監陳婉貞指，踏入2020年新世代，女性於環境、社會及管治(ESG)投資領域帶領潮流。根據匯豐尚玉研究顯示，亞洲高資產淨值女性較全球百萬富翁客戶群更了解ESG的投資價值，而且她們較男性更願意投資與可持續發展的相關的項目及企業。 滙豐看到女性於社會責任的投資扮演著領導角色。

文艾莉︰女性擔任「高管」比例逐漸增加

滙豐保險香港首席承保總監文艾莉(Alicia Menendez)則指，在加入保險行業的23年間，經歷了女性在業界影響的重大變化，特別是反映於女性在擔任高級管理職位的比例正逐漸增加。她認為，除了必要的專業技能和人際關係，自信及賦予權力是促成這一變化的重要因素 - 前者來自女性自身，後者則有賴得到領導層、導師和機構的支持。

文艾莉又指，身處香港，她可以透過贊助或積極參與在全球及本地的相關舉措擔當領導角色，讓客戶和員工從中受益。在公司內部，這則體現在流程和企業文化的方方面面：從招聘到日常溝通，到為處於不同人生階段的女性提供支援，再到培養領導能力、提供職業發展機會，及至晉身董事會。

杜敏︰科技工作少由女性擔任 必須改變

滙豐零售銀行及財富管理業務全球創新與合作部戰略業務管理總監杜敏指，銀行業同樣渴望吸引數碼科技人才。 可是，全球加入該行業的女性人數遠少於男性。 例如2019年美國少於20％的科技工作是由女性擔任的， 這必須改變。因企業必須由多元背景及不同專才人士共同協作才能壯大，並從中受益，而不同的經濟體系亦需要更多的專業技術。 科技發展與人類的生活息息相關，一個社會在科技發展上，若能廣納不同觀點並互相包容，對它的發展必然產生重大作用。

杜敏又指，像匯豐銀行這樣龐大的金融企業，正好利用這機會正視性別歧視問題，縮窄差距，廣納人才。

陳秀明︰女性企業家集資時遇性別偏見

滙豐環球私人銀行亞太區總監陳秀明指，作為一位女性領袖，她需要比別人更加努力，才能確保自己能於一個傳統上以男性為主的金融行業中突圍，讓自己的意見被重視。與此同時，商業世界中，女性領袖亦面對同樣的挑戰 。她引述滙豐於2019年發表的She’s the business 研究顯示，香港三分之一的女性企業家為企業募集投資資金時，仍遇到性別偏見。

陳秀明明言，毫無疑問，現今社會需要做更多事情讓女性企業家得到與男性同樣的發展機會，她亦特別希望透過募集資金、交際網絡及師友計劃幫助女性發展其業務。