【持續更新】歐洲三大指數跌幅收窄　沙特阿美恢復買賣跌約7%

油組﹙OPEC﹚與俄羅斯就石油減產談判破裂，沙特發動「減價戰」，拖累油價大跌，美股三大指數亦瀉逾4%。亞股今早勢再度大幅波動。《香港01》全日留意「黑色星期一」下的股匯變動。

【17:52】歐洲股市跌幅收窄

歐洲股市跌幅收窄，英國富時指數最新報6109點，跌353點或5.5%，德國DAX最新報10914點，跌627點或5.4%，法國CAC指數最新報4835點，跌303點或5.9%。意大利MIB指數最新報18949點，跌1,850點。

【17:48】沙特阿美恢復交易 跌幅收窄至7%

上市當日以創紀錄1.7萬億美元，成為全球市值第一上市公司的沙特阿美，今早開市隨即暴跌10%兼停牌，跌穿上市價創上市新低，市發蒸發逾千億美元。沙特阿美現恢復交易，跌幅曾收窄至不足7%。

【16:40】歐洲股市早段勁跌

歐洲股市早段全面下挫，英國富時指數最新報5922點，跌538點或8.4%，德國DAX指數最新報10681點，跌860點或7.5%，法國CAC指數最新報4812點，跌326點或6.4%，西班牙IBEX指數最新報553點或6.6%，最新報7821點，意大利MIB指數跌845點或4.1%，最新報19954點。

【16:12】港股跌逾1100點

港股全日大跌1106點，險守25000點，收市報25040點；國指收市報9984點，失守1萬點，跌472點。

港股今日大跌1106點，險守25000點。（鄭子峰攝）

油股及油服股為今日大市焦點，中國海洋石油（0883）跌17%，收市報8.81元，中國石油（0857）跌9.3%，收市報2.73元，中國石化（0386）跌2.8%，收市報3.82元。中海油服（2883）跌19.9%，收市報8.38元，安東油田服務（3337）跌16%，收市報0.63元。

三大重磅股均低收，滙控（0005）收市報48.75元，跌3.8%，騰訊（0700）跌4.6%，收市報377.4元，阿里巴巴（9988）跌5%，收市報193.5元。

手機設備股亦向下，瑞聲科技（2018）跌5.5%，收市報49.7元，舜宇光學（2382）跌4.7%，收市報122.5元。

公用及基建股方面，長江基建（1038）跌2.1%，收市報52.75元，中華煤氣（0003）跌1.2%，收市報14.94元。

【15:55】A股低收 深成插逾4%

上證指數收市報2943點，跌91點或3%，深成指數收市報11108點，跌474點或4.1%，滬深300指數收市報3997點，跌141點或3.4%，創業板指數收市報2093點，跌99點或4.6%。

【15:50】英國富時指數期貨曾跌1成

英國富時100指數期貨最多插9.5%，低見5848點；德國DAX指數期貨曾插9.4%，低見10437點；法國CAC指數期貨更一度瀉10.3%，低見4609點。

美股期貨更觸發熔斷機制，三大指數期貨跌幅停留於4.8%。投資者需留意美國周一踏入夏令時間，直至11月1日結束，美股開市和收市均提早1小時，交易時段由本港時間晚上9時30分至翌日凌晨4時。

【15:40】10年期美債息再創新低

市場恐慌情緒持續，資金流入美債。美國10年期國債收益率跌至0.3499厘，而美國30年期國債收益率亦跌至0.705厘，齊創歷史新低。

港股尾市跌勢加深，失守25000點。恒指現報24988點，挫1157點或4.43%，國指報9935點，跌521點或4.99%。大市成交達1,420億元。

【15:00】沙特阿美跌停

油價急挫，沙特阿美挫10%，開市即跌停，而受消息拖累，沙特股市現挫9.3%。

【14:37】日股大跌5.1%

亞太區股市紛紛下挫，日本股市跌1,050點或5.1%，收市報19698點；KOSPI指數收市報1954點，跌85點或4.2%，台灣加權指數收市報10977點，跌344點或3%，澳洲股市收市報5822點，跌465點或7.4%。

【13:50】上石化逆市反彈

油價下挫，料有助降低石油產品成本，上海化﹙0338﹚反彈，逆市抽升近6％，現報2.16元，成交額1.59億元。

【13:34】恒指跌986點

恒指最新報25159點，跌986點；國指最新報10023點，跌434點。

【13:29】紐約期油曾失守28美元

國際油價大跌，紐約期油曾失守28美元，每桶低見27.34美元，最新報28.1美元，瀉31.9%；布蘭特期油每桶低見31.02美元，最新報32.16美元，跌28.96%。

【12:04】港股半日挫916點

亞太區股市全面下挫，港股裂口低開逾千點，向下挑戰25000點。恒指半日跌916點，報25230點；國指中午收市報10056點，跌400點。

三大重磅股均向下，滙控（0005）跌穿50元，曾低見48.6元，中午收市報49.25元，跌2.8%，騰訊控股（0700）曾低見373.6元，跌3.2%，最新報383元，友邦保險（1299）挫4.8%，最新報72.4元。

油價大跌，紐約期油失守每桶30美元關口，油股及油田服務股成為投資者沽貨對象。中國海洋石油（0883）曾低見8.3元，中午收市報8.87元，跌16.5%，中國石油（0857）跌9.3%，中午收市報2.73元，中國石化（0386）跌4.3%，中午收市報3.76元。中海油服（2883）跌17.8%，中午收市報8.6元，安東油田服務（3337）跌14.7%，中午收市報0.64元。

地產股及內房股亦受沽壓，太古（0019）跌4.9%，中午收市報65.95元，新世界發展（0017）中午收市報9.45元，跌4.6%。

公用及基建股方面，長江基建（1038）跌1.6%，中午收市報53.05元，電能實業（0006）跌0.8%，中午收市報55.7元。

【11:50】滬深股市半日下跌逾2%

滬深股市半日跌逾2%，上證指數半日收市報2961，跌73點或2.4%，深成指數中午收市報11254點，跌328點或2.8%，滬深300指數中午收市報4024點，跌114點或2.8%，創業板最新報2131點，跌61點或2.8%。

美股貨期下挫，迷你道指期貨最新報24626點，跌1,163點，迷你標普期貨曾觸發熔斷機制，最新報2820點，跌144點，納斯達克指數最新報8094點，跌408點。

【10:35】日股跌幅擴大至近6%

亞太區內股市跌幅擴大，其中已失守2萬點的日經指數，最新報19531點，跌1,217點或5.9%，南韓KOSPI指數失守2000點，最新報1958點，跌82點或4%，新西蘭股市最新報11083點，跌342點或3%，台灣加權指數最新報11038點，跌283點或2.5%，澳洲股市跌穿6000點，最新報5898點，跌388點或6.2%。

恒指最新報25081點，跌1064點；國指最新報10003點，跌453點。

匯市方面，每百日圓兌港元曾升穿7.6，高見7.6428，最新7.5938。

【09:58】車股紛紛下挫 比亞迪插6%

汽車股今日全面下挫，其中以生產新能源汽車的比亞迪股份（1211），跌5.9%，最新報45.3元，長城汽車（2333）跌3.1%，最新報5.57元，華晨中國（1114）跌3.6%，最新報6.46元，東風集團（0489）跌3.2%，最新報5.79元，廣汽集團（2238）跌4.2%，最新報8.88元，吉利汽車（0175）跌3.1%，最新報13.64元。

【09:38】投資者避險 日圓升穿104

匯市方面，資金泊入日圓作避險，兌美元曾高見103.53，最新報103.87，美元兌瑞士法郎最新報0.9295，跌0.94%，美元兌加元升1.49%，最新報1.3618，澳元兌美元最新報0.6579，跌0.86%，美元兌韓圜升0.4%，最新報1,197.16，歐元兌美元最新報1.1385，升0.9%，英鎊兌美元最新報1.3086，升0.29%。

【09:33】道指期貨跌1036點

美股期貨全面下挫，迷你道指期貨跌1036點，報24753點，迷你標準普爾指數報2832點，跌132點，迷你納期達克指數期貨最新報8133點，跌369點。

【09:29】上證低開失守3000點

上證指數低開47點或1.6%，報2987點，深成指數低開11363點，跌219點或1.9%，滬深300指數低開75點或1.8%，最新報4063點，創業板指數低開1.9%或42點，報2151點。

【09:21】恒指低開1012點

恒指裂口低開1,012點，最新報25134點；國指低開438點，報10018點。

另外，油價「大割引」，唯航空股未見受惠，開市仍跟大市下挫。國泰航空（0293）跌1.1%，報9.82元；國航（0753）挫1.6%，報6.1元；東航（0670）挫1.2%，報3.3元；南航（1055）挫1.5%，報4.05元。

國際油價暴跌，港股低開逾千點，「三桶油」暴跌，中海油﹙0883﹚開報8.3元，插21.8%；中石油﹙0857﹚開報2.7元，插逾10%；中石化﹙0386﹚開報3.64元，插7.37%。

【08:58】日股跌幅擴大

日經255指數跌幅擴大，現挫4.32%，報19852點；韓國KOSPI指數現瀉2.75%，報1984點。

【08:55】日圓曾升穿104

日圓急升，一度升穿104美元水平，美元兌日圓現略回順，最新報104.21；每百日圓兌港元報7.4531。

【08:45】港股「黑期」瀉逾千點

港股俗稱「黑期」的新加坡場外交易HS50指數期貨失守25000點，一度閃跌1600點，最新瀉1070點。

沙特發動「減價戰」，拖累油價大跌，股滙隨之震盪。

【08:38】VIX恐慌指數期貨急飆

VIX恐慌指數期貨急飆，一度漲逾25%。

【08:32】日股一度瀉近4%

日韓股市早段急挫，日經255指數跌幅擴大至4%後，現略為收窄至瀉3.51%；韓國KOSPI指數現瀉2.72%，報1984點。

【08:29】美債再創歷史新低

美國10年期國債收益率一度閃插0.5厘，刷新歷史新低，現報0.5441厘。