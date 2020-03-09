黑色星期一：亞太區股市全面下挫　 金價創7年新高

財經快訊
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受新冠肺炎以及油價暴跌的雙重影響，亞洲股市周一（3月9日）大幅低開，隨後持續下挫。避險情緒推升國際金價走強。

日經225指數失守20000點大關，盤初最大跌超4.6%；韓國綜合指數開盤跌破2000點關口，低開超3%；澳洲S&P/ASX200指數，一度跌近5.7%，創2008年11月以來最大單日跌幅。

盤中，日經225指數持續下挫，跌幅達6.1%。澳洲ASX200指數一度跌至6.2%，為2008年10月16日以來最大盤中跌幅韓國KOPSI指數跌幅達4%。此外，印尼股市一度跌3.4％，勢將進入熊市。

A股低開，滬指跌1.56％，深成指跌1.89％，創業板跌1.9％。受外圍市場影響，A股資金流出加快，北向資金淨流出超90億元人民幣，邁向1月23日以來最大淨流出。盤面上，航空、航運、口罩概念逆市走強，而石油概念股集體大跌。截至發稿，滬指報2977.15點，跌1.89%，創指報2155.50點，跌1.66%。

香港恆生指數跌幅擴大至4%，恒生國企指數跌破10000點關口，為2019年8月29日以來首次。石油、5G概念、中資券商等板塊跌幅居前，中海油現跌17%，中石油跌近10%。

與此同時，歐洲主要股指期貨全線下行，歐洲斯托克50指數期貨跌6.62％，意大利富時MIB指數期貨跌3.74％，德國DAX指數期貨跌6.15％，英國富時100指數期貨跌7.25％。

富時中國A50指數期貨跌幅擴大至4.13%。越南VN指數暴跌4.5％至2017年11月以來最低。恐慌指數VIX近月期貨觸及47.95，刷新2009年3月以來新高。

肺炎疫情的蔓延將持續重挫資本市場。圖為，2020年2月18日，日本東京，上班族們戴着口罩在人行道上行走。（AP）

石油輸出國組織（OPEC）及其盟友未能就減產達成協議，油價大幅下跌。隨着預計油價將繼續暴跌，一些人警告稱，這將對整體經濟產生影響。「對市場而言，原油已成為比冠狀病毒更大的問題，」Vital Knowledge創始人亞當-克里薩弗利（Adam Crisafulli）表示。他補充稱：「如果布蘭特原油價格繼續下跌，標普500指數幾乎不可能持續反彈。」

數據顯示，美國西德克薩斯中質油（WTI）2020年以來下跌了32%，而國際基準布倫特原油（Brent crude）下跌了31%。摩根士丹利預計，布倫特原油價格將在第二季度跌至每桶35美元，WTI原油的交易價格將低至每桶30美元。該公司此前預測布倫特原油價格為57.50美元，西德克薩斯中質原油為52.50美元。

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3月9日亞洲時段，現貨黃金延續漲勢，刷新七年高位至1,703.39美元，避險買盤下黃金創逾四年來最大周漲幅，因市場瀰漫在擔憂公共衛生事件擴散的情緒中全球央行正將利率調降到比金融危機時代還低的水平，提高了作為無息資產的黃金的吸引力。

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