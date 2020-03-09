黑色星期一：亞太區股市全面下挫　 金價創7年新高

受新冠肺炎以及油價暴跌的雙重影響，亞洲股市周一（3月9日）大幅低開，隨後持續下挫。避險情緒推升國際金價走強。

日經225指數失守20000點大關，盤初最大跌超4.6%；韓國綜合指數開盤跌破2000點關口，低開超3%；澳洲S&P/ASX200指數，一度跌近5.7%，創2008年11月以來最大單日跌幅。

盤中，日經225指數持續下挫，跌幅達6.1%。澳洲ASX200指數一度跌至6.2%，為2008年10月16日以來最大盤中跌幅。韓國KOPSI指數跌幅達4%。此外，印尼股市一度跌3.4％，勢將進入熊市。

A股低開，滬指跌1.56％，深成指跌1.89％，創業板跌1.9％。受外圍市場影響，A股資金流出加快，北向資金淨流出超90億元人民幣，邁向1月23日以來最大淨流出。盤面上，航空、航運、口罩概念逆市走強，而石油概念股集體大跌。截至發稿，滬指報2977.15點，跌1.89%，創指報2155.50點，跌1.66%。

香港恆生指數跌幅擴大至4%，恒生國企指數跌破10000點關口，為2019年8月29日以來首次。石油、5G概念、中資券商等板塊跌幅居前，中海油現跌17%，中石油跌近10%。

與此同時，歐洲主要股指期貨全線下行，歐洲斯托克50指數期貨跌6.62％，意大利富時MIB指數期貨跌3.74％，德國DAX指數期貨跌6.15％，英國富時100指數期貨跌7.25％。

富時中國A50指數期貨跌幅擴大至4.13%。越南VN指數暴跌4.5％至2017年11月以來最低。恐慌指數VIX近月期貨觸及47.95，刷新2009年3月以來新高。

肺炎疫情的蔓延將持續重挫資本市場。圖為，2020年2月18日，日本東京，上班族們戴着口罩在人行道上行走。（AP）

石油輸出國組織（OPEC）及其盟友未能就減產達成協議，油價大幅下跌。隨着預計油價將繼續暴跌，一些人警告稱，這將對整體經濟產生影響。「對市場而言，原油已成為比冠狀病毒更大的問題，」Vital Knowledge創始人亞當-克里薩弗利（Adam Crisafulli）表示。他補充稱：「如果布蘭特原油價格繼續下跌，標普500指數幾乎不可能持續反彈。」

數據顯示，美國西德克薩斯中質油（WTI）2020年以來下跌了32%，而國際基準布倫特原油（Brent crude）下跌了31%。摩根士丹利預計，布倫特原油價格將在第二季度跌至每桶35美元，WTI原油的交易價格將低至每桶30美元。該公司此前預測布倫特原油價格為57.50美元，西德克薩斯中質原油為52.50美元。

3月9日亞洲時段，現貨黃金延續漲勢，刷新七年高位至1,703.39美元，避險買盤下黃金創逾四年來最大周漲幅，因市場瀰漫在擔憂公共衛生事件擴散的情緒中。全球央行正將利率調降到比金融危機時代還低的水平，提高了作為無息資產的黃金的吸引力。