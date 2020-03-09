【異動股】信德曾瀉6%　與港中旅整合跨境運輸業務

信德集團（0242）日前公布，與香港中旅（0308）（各透過旗下附屬公司）於3月6日（交易時段後）訂立了3份協議，實施重組建議，冀將信德中旅船務投資有限公司，轉型成為全新的運輸平台。

信德今早股價曾低見3.07元，為一個月低位，跌0.2元或6.12%，現報3.1元，跌0.17元或5.2%。港中旅今早見1.16港元三個月低位，跌0.06元或4.92%，現報1.18元，跌0.04元或3.28%。

信德上周五（6日）發公告，公布與香港中旅（0308）（各透過旗下附屬公司）於3月6日（交易時段後）訂立了3份協議，實施重組建議，冀將信德中旅船務投資有限公司，轉型成為全新的運輸平台，結合信德和港中旅各自現有的渡輪和客運巴士業務，在大珠三角地區（包括大灣區）提供跨境運輸服務。

公告又指，重組建議完成時，信德中旅船務投資有限公司，將由信德集團非全資附屬公司Interdragon持有50%，港中旅全資附屬公司Dalmore持有50%，而中旅旅運和協能投資將由信德中旅船務投資有限公司全資擁有。

信德中旅船務投資有限公司是一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，於公告發出之日（3月6日），由Interdragon及Dalmore各自持有71%及29%。