丘鈦2月千萬像素攝像頭模組售量按月跌近45%　去年多賺近37倍

丘鈦科技（1478）公布2月份產品銷售量數據，其中800像素及以下攝像頭模組銷量為319.2萬件，按月受按年分別跌64.9%及60.1%。1,000萬像素攝像頭模組銷量為1,070.9萬件，按月及按年分別跌44.6%及81.1%，不過3,200萬像素攝像頭模組銷量為257.1萬件，按月跌68.9%，按年則升46.2%。

公司又指出，指紋識別模組銷售量為366萬件，按月跌38.3%，按年升16%。其中屏下指紋識別模組銷量為231.4萬件，按月跌21.5%，按年升55.4%；非屏下指紋識別模組銷量為134.6萬件，按月及按年分別跌54.9%及19.2%。

去年賺5.42億元

公司亦公布截至去年底12月底全年業績，溢利為5.42億元（人民幣‧下同），按年增加3,666.7%，派末期息9分。

公司去年營業收入為131.69億元，按年升61.9%，與擴規模策略取得成效，攝像頭模組產品銷量按年大增53.9%，優化攝像頭模組產品結構策略取得成果。

公司指出，今年市場機遇與挑戰並存；又指出今年度攝像頭模組出貨數量較上年度增長不低於20%，其中1,000萬像素及以上攝像頭模組出貨數量佔比不低於60%，而3,200萬像素及以上攝像頭模組出貨數量佔比不低於25%；及持續檢視客戶需求及本集團業務發展情況，並於2020年年底前逐步將攝像頭模組產能擴充至不低於每月6,000萬顆，其產能統計仍參照過往以1,300萬像素攝像頭模組之標準效率為統計基準。

丘鈦在午後跌幅擴大，最新報11.3元，跌3.3%。