【新冠肺炎】疫情重創全球貿易　首季損失等同中美貿易糾紛總和

武漢肺炎疫情持續蔓延，直接打擊全球經濟。根據安聯集團旗下貿易信用保險公司裕利安宜發表的報告預期，僅在2020年第一季度，由疫情引致的全球貿易損失，已達2019年全年由中美貿易糾紛產生的總和。

《路透》引述裕利安宜報告，指出在中美貿易糾紛下，2019年全球貿易增長降至2009年以來的最低位，該行認為目前新冠肺炎疫情是2020年主要的貿易障礙。

根據該行測算，持續的封關措施以應對疫情，相當於令商品增加額外關税0.7個百分點，使2020年第一季全球的平税關税提高至6.5%。換句話說，單在一季度的貿易損失，已相當於2019年全年因中美貿易糾紛所引致的損失金額，達3,200億元（美元‧下同）。

料旅遊業損失1250億元

在商品貿易方面，該行的估算只考慮了中國和意大利封城措施，以及其他國家的有限度限制措施。預期商業活動將在3、4月逐步恢復，並於5月底全速進行。因預期來自中國和歐洲的需求於4月底仍然受到明顯的影響，估計全計總商品出口損失達1,610億元。

在服務貿易方面，該行推算往來中國、意大利及歐洲之間的旅客將大幅減少，交通運輸服務將大幅減慢。情況回到正常水平的過程將會非常漸進，全球旅遊業及交通運輸服務的損失料分別達1,250億元及330億元。