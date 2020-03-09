【黑色星期一】歐洲三大指數期貨曾挫約一成　美股期貨跌停板

原油價格戰開打，油價急瀉，加上武漢肺炎爆發，引致全球恐慌性拋售。德國、英國、法國三大指數期貨齊插，一度勁瀉近一成。

英國富時100指數期貨最多插9.5%，低見5848點；德國DAX指數期貨曾插9.4%，低見10437點；法國CAC指數期貨更一度瀉10.3%，低見4609點。另外，意大利富時MIB指數期貨最新瀉逾2,000點，跌幅超過10%，低見18757點。

美股期貨更觸發熔斷機制，三大指數期貨跌幅停留於4.8%。投資者需留意美國周一踏入夏令時間，直至11月1日結束，美股開市和收市均提早1小時，交易時段由本港時間晚上9時30分至翌日凌晨4時。

黃國英認為，銀行股、資源股相對較弱，不應沾手，可留意必需品及醫療設備股。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，今日歐美股市期貨急瀉，直言「暫時估底無謂」，由於油價暴瀉引發市場憂慮，一方面與投資者擔心企業信貸成本上升，另一方面沙特政府持有大量美股，有機會套現美股以填補油價下跌帶來的國庫虧損。他認為，由於息口向下，美股市場理應不太差，只是銀行股、資源股相對較弱，不應沾手，相反必需品、醫療設備股會較好。

黃國英認為，中港股市亦會顯得相對平穩，而且在疫市中仍有些物管股、醫療相關股份如阿里健康（0241）造好。他表示，若投資者「好勇」可選擇目前入市，但相信「捱價」機會大。