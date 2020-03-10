【美股熔斷】美股史上第二次熔斷　A股料低開後下探空間有限？

受國際油價閃崩、全球新冠肺炎疫情前景不明等影響，3月9日，美股三大股指全線大幅低開，標普500指數開盤後跌7%，觸發第一層熔斷機制，暫停交易15分鐘。道瓊斯平均工業指數不到20分鐘跌逾2000點，跌7.91%，納斯達克綜合指數一度跌破8000點大關。

原油市場震盪已波及美股，3月9日，美股三大股指全線大幅低開後，標普500指數不到5分鐘跌7%，觸發第一級熔斷機制。圖為019年5月13日，紐約股市三大股指大幅下跌。（新華社）

恢復交易後三大股指繼續下跌，其中，道指、標普500指數盤中均一度跌超8%。

美國在1987年的「黑色星期一」的3個月之後推出了股指熔斷機制，分為7%，13%，20%的三檔下跌熔斷。三十多年來的美股市場，此前真正觸發熔斷僅有一次：1997年10月27日，道瓊斯工業指數暴跌7.18%，收於7161.15點，創下自1915年以來最大跌幅。

除了美股外，歐美主要股市3月9日均出現深幅調整，加拿大開盤下跌7%，為2008年以來最大跌幅；巴西基準股指下跌10%，觸發熔斷；歐洲斯托克600指數跌幅擴大至8%，抹去2019年的漲幅；MSCI全球股市指數跌5.3%，勢將創2008年12月份以來最大單日跌幅。

分析稱，一則美股此前經歷了很長時間的大幅上揚，而滬深兩市的漲幅則較為有限，即下跌所需的勢能相去甚遠；二則滬深兩市春節後至今的成交量一直保持在較高的水平上，某種程度表明市場分歧較大，客觀上也說明投資者參與熱情十分高漲，這對股市下行勢必會構成較有力的支撐。因此，滬深兩市周二很可能仍將慣性低開，但下探的空間已比較有限，有效擊穿2月底低點的可能相當小，而止跌企穩的機率卻越來越大，這也是完成市場保持中長期上行格局所不可或缺的一個重要環節。